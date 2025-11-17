Tuyển Anh toàn thắng tuyệt đối ở vòng loại World Cup

Chiến thắng 2-0 trước Albania giúp Anh trở thành đội châu Âu đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại World Cup với 8 trận toàn thắng và không để thủng lưới.

Chiến thắng trước Albania tối 16/11 giúp tuyển Anh đạt chuỗi 11 trận thắng ở các giải đấu chính thức. Họ cũng gia nhập nhóm ít đội từng giữ sạch lưới toàn bộ vòng loại World Cup. Ở châu Âu, trước đó chỉ có Italy và Bỉ làm được điều tương tự năm 1974, nhưng không đội nào toàn thắng như Anh.

Harry Kane mừng bàn thắng cho tuyển Anh trong trận gặp Albania trên sân Kombetare, thành phố Tirana, Albania, lượt cuối bảng K vòng loại World Cup 2026 tối 16/11/2025. Ảnh: Reuters

Tại Tirana, tuyển Anh bước vào trận cuối vòng loại bảng K khi đã giành suất vào VCK từ trước. Nhưng thay vì hài lòng, HLV Thomas Tuchel tiếp tục thử nghiệm đội hình, xoay tua một số vị trí để kiểm tra sự linh hoạt chiến thuật trước World Cup 2026. Albania cũng mới thủng lưới ba bàn trong bảy trận đầu tiên.

Hiệp một diễn ra đúng kịch bản Tuchel dự đoán. Anh cầm nhiều bóng nhưng gặp khó trước hàng thủ số đông của chủ nhà. Cơ hội rõ rệt nhất đến từ tình huống Jarrod Bowen dứt điểm chéo góc, buộc thủ môn Strakosha đẩy ra.

Sang hiệp hai, Albania bất ngờ đẩy cao nhịp độ, khi tiền vệ cánh Arber Hoxha hai lần thử tài thủ môn Dean Henderson. Đúng lúc khó khăn, đội khách bắt đầu siết lại đội hình và tạo khác biệt bằng những quân bài dự bị.

Bukayo Saka và Marcus Rashford vào sân, lập tức mang lại sự tươi mới cho hàng công. Phút 65, từ quả phạt góc, Saka đưa bóng chạm hậu vệ Naser Aliji rồi bật ra đúng vị trí Harry Kane chờ sẵn. Tiền đạo CLB Bayern Munich chỉ việc đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Tám phút sau, Rashford treo bóng chuẩn xác để Kane đánh đầu nhân đôi cách biệt. Thủ quân tuyển Anh chạm mốc 78 bàn thắng quốc tế, vượt qua huyền thoại Pele ghi cho Brazil. Tiền đạo 32 tuổi cũng nâng thành tích mùa này lên 28 bàn sau 22 trận cho CLB và đội tuyển.

Chiến thắng của "Tam Sư" chỉ có một vết gợn, khi Jude Bellingham tỏ vẻ bực bội khi bị thay ra trong hiệp hai. Tuy nhiên, Tuchel cho thấy mục tiêu quan trọng hơn là giữ nhịp vận hành của đội và đảm bảo chiều sâu lực lượng.

Thầy trò Tuchel sẽ biết đối thủ tại vòng bảng World Cup 2026, khi lễ bốc thăm diễn ra ở Washington D.C ngày 5/12.

Hoàng An (theo Guardian, Flashscore)