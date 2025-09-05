Tuchel cân nhắc đưa thần đồng 15 tuổi dự World Cup

HLV Thomas Tuchel để ngỏ khả năng gọi Max Dowman, tiền vệ mới 15 tuổi của Arsenal, vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Dowman, sinh năm 2009 tại Chelmsford, đang gây sốt ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ này vào sân hai qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này. Anh mang về quả phạt đền giúp Viktor Gyokeres ấn định chiến thắng 5-0 trước Leeds, và thi đấu khoảng 10 phút cuối trận gặp Liverpool.

Max Dowman (phải) dứt điểm trong trận Arsenal thắng Leeds 5-0 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/8. Ảnh: AP

Ở 15 tuổi 235 ngày, Dowman là cầu thủ trẻ thứ hai ra sân tại giải, chỉ sau đồng đội Ethan Nwaneri (15 tuổi 181 ngày). Bộ đôi của Arsenal, cùng Jeremy Monga bên phía Leicester (15 tuổi 271 ngày), là những cầu thủ hiếm hoi được ra sân ở Ngoại hạng Anh khi chưa đủ 16 tuổi.

"Dowman có kỹ năng mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ cầu thủ nào ở độ tuổi này. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc. Dù còn quá trẻ, Dowman cho thấy sự chín chắn và sáng tạo vượt trội", Tuchel nói và không loại trừ khả năng anh sẽ góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Ngoài Dowman, thần đồng 16 tuổi của Liverpool, Rio Ngumoha cũng gây sốt với pha đặt lòng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Newcastle ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Rio Ngumoha mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân St. James' Park, Anh ngày 25/8/2025. Ảnh: PA

Tuchel ca ngợi thế hệ tài năng tiếp theo của bóng đá Anh, nhưng cảnh báo về nguy cơ "ép chín" quá sớm. "Chúng ta cần cẩn trọng, hy vọng tất cả đều hành xử như những bậc phụ huynh để bảo vệ các em, để không khiến họ kiệt sức trong sự phấn khích này", nhà cầm quân người Đức bày tỏ. "Điểm mạnh hiện tại của họ là chỉ đơn giản chơi bóng, sống với giấc mơ mà không nghĩ quá nhiều. Chúng ta cần giữ điều đó và tránh tạo áp lực khi họ gặp khó khăn".

Tuchel lấy trường hợp Myles Lewis-Skelly của Arsenal làm ví dụ. Hậu vệ sinh năm 2006 được triệu tập lần đầu hồi tháng 3/2025, và lập tức ghi bàn trong trận ra mắt tuyển Anh. Lewis-Skelly tiếp tục được Tuchel triệu tập trong đợt hội quân này.

"Chúng tôi đã cân nhắc rất lâu, liệu có nên đẩy nhanh sự nghiệp quốc tế của cậu ấy hay không, liệu có quá sớm hay không", Tuchel cho biết. "Cuối cùng chúng tôi vẫn làm vì Myles rất giỏi, chín chắn và hòa nhập tốt. Nhưng trách nhiệm của chúng tôi là không được bỏ rơi khi cậu ấy gặp khó khăn, chẳng hạn như lúc ít được thi đấu ở Arsenal. Đó là ranh giới mong manh, và giờ lại có thêm hai cầu thủ còn trẻ hơn nữa".

Danh sách triệu tập tuyển Anh trong dịp FIFA Days tháng 9/2025:

Thủ môn: Jordan Pickford, James Trafford, Dean Henderson

Hậu vệ: Reece James, Marc Guehi, John Stones, Dan Burn, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Djed Spence

Tiền vệ: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Adam Wharton, Morgan Rogers, Declan Rice

Tiền đạo: Harry Kane, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, Ollie Watkins

Hồng Duy tổng hợp