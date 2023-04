Tư vấn viên bảo hiểm tay ngang

Hàng xóm nhà tôi có người ở nhà vài năm chăm con nhỏ, lúc tìm việc khó khăn quay ra bán bảo hiểm nhân thọ.

Những rắc rối mà nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT) phản ánh vừa qua một phần đến từ việc nhân viên tư vấn không có tâm, số lượng người có tâm rất hiếm.

Hàng xóm nhà tôi có vài ba người làm tư vấn viên bảo hiểm, tôi thấy họ đi học vài tuần về là có chứng chỉ. Có người ở nhà nuôi con nhỏ mấy năm, tìm việc khó khăn lại quay ra bán bảo hiểm nhân thọ.

Nếu bất chợt hỏi về các gói bảo hiểm, các trường hợp không được mua bảo hiểm, hay với người A, người B thì nên mua thế nào, lập tức họ giải thích loanh quanh, kiểu như gà mắc tóc, người nghe không biết đâu vào đâu.

Đa phần các tư vấn viên bảo hiểm làm hai, ba nghề. Với nhiều người nghề tư vấn bảo hiểm chỉ là nghề phụ, muốn có thêm thu nhập thì bán bảo hiểm, nên chất lượng không cao.

Ở nước ngoài, như Anh, Singapore và Australia, tư vấn viên của các công ty bảo hiểm phải tham gia kỳ thi chung do bên thứ ba tổ chức, thường là các cơ quan quản lý bảo hiểm. Tư vấn viên bảo hiểm là một nghề, và họ chỉ làm mỗi nghề này.

Nhưng ở Việt Nam, với nhiều người, tư vấn viên hay đại lý BHNT chỉ là "nghề phụ". Người làm nghề không đầu tư vào nghề của mình, chỉ chăm chăm vào hoa hồng thì làm sao đảm bảo tư vấn tận tâm, vì lợi ích cua khách hàng, kiểu "cái em cần là ký được hợp đồng thôi, còn hợp đồng có phù hợp với chị không, khả năng tài chính của chị theo được bao nhiêu lâu em không cần biết".

Thêm vào đó, đa phần chứng chỉ của nhân viên tư vấn bảo hiểm là do chính công ty bảo hiểm cấp, giống "con hát mẹ khen hay". Thi lấy chứng chỉ tư vấn là do chính công ty bảo hiểm tổ chức, kỳ thi kiểu gì là do họ quy định, không có một kỳ thi mang tính quốc gia cho tư vấn viên.

Biết là có chứng chỉ, nhưng trình độ thực chất của tư vấn viên như thế nào thì không có bên thứ ba nào đứng ra đảm bảo. Bao giờ tư vấn viên bảo hiểm có một kỳ thi chung, được một bên thứ ba tổ chức, thì mới đảm bảo về chất lượng.

Anh LQ

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.