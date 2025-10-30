Tư thế dùng điện thoại gây căng thẳng, mệt mỏi

Cúi đầu lâu dùng điện thoại làm cản trở quá trình nạp oxy, tạo áp lực lên vùng cổ, lưng, từ đó gây uể oải, căng thẳng.

Chúng ta thường xem điện thoại như vật bất ly thân nhằm kết nối, cập nhật thông tin và giải trí. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, thói quen sử dụng điện thoại sai tư thế có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.

Trong một bài đăng mới đây trên Instagram, bác sĩ Suzi Schulman đã giải thích rằng "cầm điện thoại với tư thế cúi đầu có thể là nguyên nhân hình thành căng thẳng, lo lắng". Theo cô chia sẻ, khi đầu cúi xuống, vô tình tạo áp lực lên cổ và lưng, kích thích hệ thần kinh trung ương, dẫn đến lo âu, áp lực, mệt mỏi.

Ngoài ra, tư thế này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hít thở. Khom lưng nén cơ hoành và phổi, giảm lượng oxy nạp vào. Thiếu oxy, cơ thể khó điều chỉnh hormone căng thẳng, gây rối loạn giấc ngủ, khả năng tập trung kém và dễ kiệt sức.

Cầm điện thoại với tư thế cúi đầu có thể là nguyên nhân hình thành căng thẳng, lo lắng. Ảnh được tạo bởi AI

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Chỉnh nha và Chỉnh hình răng mặt Mỹ (AJO-DO) nhận định, tư thế và cảm xúc liên tục tác động lẫn nhau. Ví dụ, cười hay đứng thẳng có thể nâng cao tinh thần, trong khi gù lưng dễ tạo cảm giác tiêu cực, mệt mỏi.

Thậm chí, tư thế còn ảnh hưởng đến cách người khác đánh giá bạn. Đứng thẳng giúp cải thiện sự tỉnh táo, trông bạn tự tin hơn, bộ não cũng "bắt nhịp theo". Ngược lại, gù lưng mang đến cảm giác lo âu, kém tập trung, buồn bã hoặc thiếu quyết đoán.

Vòng lặp tâm - thân trên cho thấy, tư thế không chỉ là thói quen vật lý mà còn phản ánh trạng thái bên trong. Chú ý ngôn ngữ cơ thể khi dùng điện thoại giúp duy trì cân bằng cảm xúc và sự minh mẫn.

Để thay đổi thói quen, hãy nâng màn hình điện thoại ngang tầm mắt, giữ vai thư giãn, mở ngực bằng cách xoay nhẹ và hít thở sâu. Sau mỗi 30 phút dùng thiết bị, cần nghỉ ngắn hoặc giãn cơ, tập các động tác hóp cằm, xoay vai, duỗi lưng.

Chú ý quan sát qua gương hay nhắc nhở trên điện thoại, kết hợp thở chậm rãi giúp thư giãn, tăng oxy và cải thiện sự tập trung. Những điều chỉnh nhỏ này dần hình thành thói quen giữ dáng khỏe mạnh, giảm căng thẳng và nâng cao tinh thần.

Hương Giang (Theo Times of India)