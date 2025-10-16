Từ thất nghiệp do Covid-19 đến KOL chạy bộ

Mất việc trong đại dịch, Ngô Mạnh Hà tìm đến chạy bộ rồi trở thành nhà sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng cho hàng nghìn người xỏ giày.

Trước khi được cộng đồng runner biết đến, Mạnh Hà từng là nhân viên văn phòng tại TP HCM. Dịch Covid-19 bùng phát khiến anh thất nghiệp và mất phương hướng. Sau dịch, chàng trai sinh năm 1991 ứng tuyển vào một công ty truyền thông, tiếp tục công việc. Tuy nhiên, biến cố trước đó khiến Mạnh Hà thay đổi suy nghĩ, anh nhận ra cuộc sống của bản thân thiếu một mục tiêu rõ ràng.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2024, khi Mạnh Hà được công ty rủ tham gia một giải chạy địa hình ở Mộc Châu. "Trải nghiệm lần đầu chinh phục đường đua rất đặc biệt, nhưng khi trở về, ký ức còn lại khá mờ nhạt. Từ đó, tôi bắt đầu ghi lại hành trình tập luyện và dựng clip sau mỗi buổi chạy", anh kể.

Mạnh Hà về đích cự ly 100km tại giải chạy trail Vietnam Mountain Marathon 2025 hôm 21/9. Ảnh: VMM

Video đầu tiên đăng lên mạng xã hội bất ngờ nhận được nhiều lượt xem và bình luận tích cực. Mạnh Hà nhận ra việc kể chuyện chạy bộ có thể truyền cảm hứng cho người khác. Các nội dung sau đó được anh đầu tư hơn về hình ảnh, âm thanh và câu chuyện. "Ban đầu chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm, sau dần trở thành sự nghiệp thứ hai", Mạnh Hà nói.

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung tập trung vào kỹ thuật, Mạnh Hà chọn hướng kể chuyện gần gũi, như câu chuyện vượt lười, những tình huống trớ trêu runner từng mắc phải, mua đồ trả góp để đi chạy. Anh tận dụng kinh nghiệm làm truyền thông và sự đồng cảm để phản ánh đời sống của runner phong trào - những người chạy vì niềm vui, sức khỏe hơn là thành tích.

"Ở Việt Nam có nhiều người chạy giỏi, tôi chỉ muốn truyền cảm hứng cho người mới. Trước khi nghĩ đến thành tích, họ cần vượt qua sự ngại ngần để xỏ giày ra đường", anh chia sẻ. Từ suy nghĩ đó, Mạnh Hà thực hiện series 30 ngày xỏ giày chạy bộ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn người tham gia thử thách.

Từ câu chuyện cá nhân, Mạnh Hà mở rộng sang các nội dung cộng đồng như "runner talk", "chạy cùng người lạ" và video hậu trường các giải marathon. Việc này giúp anh có cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành thể thao và công nghệ.

Chỉ sau chín tháng, sáng tạo nội dung đã trở thành sự nghiệp thứ hai, mang lại cho anh thu nhập ổn định. Anh hiện là thành viên nòng cốt của Hoka Run Club Việt Nam và tham gia các dự án cùng Garmin.

"Video kể về chuyện mua đồng hồ trả góp đã mở ra cơ hội hợp tác với Garmin. Nhưng giá trị lớn hơn là công việc này giúp tôi gặp gỡ nhiều người cùng đam mê, học hỏi được lối sống tích cực", Mạnh Hà nói.

Để cân bằng ba vai trò - nhân viên văn phòng, runner và nhà sáng tạo nội dung, Mạnh Hà phải đánh đổi nhiều thói quen cá nhân. "Khi đã coi đây là sự nghiệp thứ hai, mình sẽ luôn tìm được kẽ hở thời gian", anh nói. Lợi thế chuyên môn trong ngành truyền thông cũng giúp anh rút ngắn quá trình sản xuất video.

Mạnh Hà vừa hoàn thành cự ly 21km của Garmin Run Vietnam 2025 với thành tích 1 giờ 56 phút 4 giây. Ảnh: NVCC

"Trong chín tháng gắn bó với nội dung chạy bộ, điều quý giá nhất với tôi không phải là lượng người theo dõi, mà là cảm giác tìm được câu trả lời cho câu hỏi 'tôi là ai'. Tôi từng thất nghiệp, loay hoay với cuộc sống. Giờ đây, mỗi bước chạy giúp tôi hiểu rõ hơn mục tiêu của bản thân", runner quê Lào Cai chia sẻ.

Hà cũng có thêm nhiều bạn đồng hành mới. Những người từng biết anh qua mạng xã hội nay trở thành "đồng run", đồng đội trong các câu lạc bộ. "Trước đây, tôi thường chạy một mình, còn bây giờ mình không còn cảm thấy đơn độc nữa. Ra đường được nhiều người nhận ra giúp tôi vững tâm nhìn lại con đường mình đang đi", anh nói.

