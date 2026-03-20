Từ chối chung bục với nhà vô địch điền kinh Mỹ vì nghi vấn doping

Mỹ14 VĐV từ chối đứng chung bục với nhà vô địch các nội dung chạy 3.000m và 5.000m nam tại giải điền kinh sinh viên Mỹ, gây tranh cãi về quyền thi đấu của anh.

Tại Giải điền kinh sinh viên Mỹ Division III (thuộc NCAA - Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ cuối tuần qua, Seth Clevenger (Đại học Rowan) thắng áp đảo ở chung kết 5.000m nam với cách biệt gần 30 giây. Nhưng anh không nhận được sự hưởng ứng từ các VĐV còn lại trên bục nhận huy chương.

14 VĐV từ chối chung bục với nhà vô địch điền kinh vì nghi vấn doping Các VĐV rời khỏi bục huy chương, từ chối chụp ảnh cùng nhà vô địch Seth Clevenger.

Những người xếp từ thứ hai đến thứ tám đã từ chối chụp ảnh chung, tách riêng để chụp một bức ảnh tập thể, được cho là nhằm phản đối quyền thi đấu của Clevenger.

Sau đó, VĐV 22 tuổi tiếp tục giành HC vàng nội dung 3.000 m nam với khoảng cách hơn 10 giây. Tuy nhiên, kịch bản bị tẩy chay lặp lại khi các đối thủ từ chối đứng chung bục chụp ảnh cùng anh.

Năm ngoái, Clevenger bị đội cũ tại Đại học Iowa State đình chỉ thi đấu giữa bê bối doping. Hai cựu đồng đội tiết lộ với LetsRun.com rằng trong mùa việt dã 2025, VĐV này thừa nhận sử dụng peptide - một loại chất bị cấm - nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Lời thừa nhận được cho là khiến ban huấn luyện lập tức ra án treo giò, ngay sau khi anh đạt thành tích được mô tả là "cuộc đua hay nhất sự nghiệp".

Một cựu đồng đội khác còn cho biết từng nhìn thấy nhiều gói chất ghi nhãn "EPO" trong tủ lạnh của Clevenger. Đây là chất bị Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cấm sử dụng do có khả năng tăng sức bền bằng cách cải thiện khả năng vận chuyển oxy trong cơ thể.

Các VĐV xếp từ thứ hai đến thứ tám ở nội dung 5.000m nam rời bục nhận huy chương thay vì chụp ảnh cùng nhà vô địch Seth Clevenger...

Ảnh: X / d3photography

Trong mùa 2024-2025, Clevenger chỉ thi đấu một giải trước khi Iowa State đình chỉ nhiều VĐV vì vi phạm quy định nội bộ. Nhà trường không công bố danh tính hay lý do cụ thể, song việc anh vắng mặt ở các giải sau đó cho thấy có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Phòng chống Doping Mỹ (USADA) từng mở điều tra nhưng không có thẩm quyền xử lý, do hệ thống NCAA không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của bộ quy tắc WADA.

Theo quy định NCAA, án kỷ luật nội bộ không được chuyển sang đội mới khi VĐV chuyển trường. Vì vậy, sau khi gia nhập Đại học Rowan, Clevenger lập tức đủ điều kiện thi đấu và nhanh chóng thống trị giải Division III - hạng đấu dành cho các trường đại học không cấp học bổng thể thao, nơi sinh viên vừa học vừa thi đấu thể thao với mức cạnh tranh cao nhưng không chuyên nghiệp.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)