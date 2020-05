Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ 'thất bại' về vấn đề Hong Kong

Tờ People’s Daily chỉ trích việc Mỹ tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong là "can thiệp nội bộ quá sâu" và "tất gặp thất bại".

Trong bài xã luận ngày 30/5, People’s Daily, cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh, khẳng định "tất cả người dân Trung Quốc quyết tâm" chống lại sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào các vấn đề ở Hong Kong.

"Hành động can thiệp quá sâu vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc này sẽ không khiến người dân của chúng tôi khiếp sợ và tất gặp thất bại", bài xã luận có đoạn.

Tờ báo còn khẳng định mọi nỗ lực nhằm khiến Trung Quốc nhượng bộ về các lợi ích cốt lõi, như chủ quyền và an ninh, thông qua hăm dọa và ép buộc chỉ là "viển vông" và "mơ giữa ban ngày".

Rào chắn được dựng lên trước văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc đại lục tại quận Sai Ying Pun, Hong Kong, hôm 30/5. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 thông báo loại bỏ chính sách ưu đãi Hong Kong, do Bắc Kinh áp luật an ninh mới cho đặc khu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện bất cứ biện pháp cần thiết nào nếu Mỹ khăng khăng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này và hành động đáp trả dự luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc (NPC) phê chuẩn.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp Hong Kong Teresa Cheng hôm qua tuyên bố cơ sở cho các hành động của Trump là "hoàn toàn sai" và luật an ninh do Trung Quốc đại lục đề xuất là hợp pháp và cần thiết.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po khẳng định quyết định của Mỹ "ảnh hưởng rất nhỏ" tới nền kinh tế của thành phố. Ông chia sẻ Hong Kong đã có kinh nghiệm đối phó với nhiều thách thức tài chính và lường trước nguy cơ sụp đổ do tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nên "không có gì phải lo sợ".

Trả lời phỏng vấn của Global Times vài giờ trước thông báo của Tổng thống Trump, ông Chan khẳng định sản phẩm xuất sang Mỹ "chiếm chưa tới 2% tổng lượng sản xuất của thành phố", trị giá khoảng 3,7 tỉ đôla Hong Kong và chưa tới 0,1% tổng lượng xuất khẩu của thành phố này.

"Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau cho tình huống này", ông Chan cho hay.

Sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hong Kong có quyền tự soạn thảo và điều chỉnh luật của riêng mình theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ". Nhờ có mức độ tự trị tương đối cao, Hong Kong đã trở thành thành phố tài chính quốc tế và hưởng đặc quyền thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh thông qua luật an ninh khiến Mỹ quyết định tước bỏ trạng thái đặc biệt này của Hong Kong.

Tổng thống Trump nói chính phủ Trung Quốc "đã làm xói mòn tình trạng lâu đời và rất đáng tự hào của thành phố". "Đó là thảm kịch cho cư dân Hong Kong, người dân Trung Quốc và thực sự là cả người dân trên thế giới", ông nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 29/5.

Thanh Tâm (Theo CNBC, SCMP)