Trường học mua hàng nghìn vé 'Mưa đỏ' tặng học sinh, sinh viên

Một hiệu trưởng ở TP HCM bỏ tiền túi đưa 500 học sinh xem "Mưa đỏ", để các em hiểu thêm về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Cô Lê Thị Thùy - hiệu trưởng THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu - cho biết buổi chiếu diễn ra cuối tuần qua, dịp khai giảng năm học mới. Trước đó, cô Thùy và một số giáo viên đã thưởng thức tác phẩm, cho biết tâm đắc với bối cảnh hoành tráng, nhiều trường đoạn lay động cảm xúc.

Cô lên kế hoạch liên hệ với một cụm rạp để đặt phòng, tổ chức buổi chiếu cho các em. Do phim dán nhãn 13+ (dành cho khán giả 13 tuổi trở lên), sự kiện dành cho học sinh lớp 8, 9 của trường.

Hơn 200 học sinh, giáo viên THPT Ten Lơ Man (TP HCM) được trường tặng vé "Mưa đỏ", hôm 4/9. Ảnh: Fanpage THPT Ten Lơ Man

Vừa xem phim, cô vừa quan sát biểu cảm học trò, thấy nhiều em xúc động. Ở những cảnh tiểu đội chiến sĩ cách mạng lập thành tích, khán giả vỗ tay phấn khích. Cuối phim, cả rạp ngồi đọc dòng chữ tri ân những người lính từng tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ.

"Tôi mong học sinh biết thêm về một giai đoạn lịch sử hào hùng. Từ đó, các em sẽ hiểu rằng được sống trong hòa bình hiện nay là điều may mắn, quý giá biết nhường nào", hiệu trưởng nói.

Suốt 20 ngày phát hành, Mưa đỏ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả - trong đó có nhiều trường học, tạo nên "cơn sốt" vé. Cuối tháng 8, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo tặng vé xem phim cho toàn bộ sinh viên chính quy, giảng viên, cán bộ, nhân viên. Đơn vị không giới hạn thời gian nhận vé trong dịp lễ Quốc khánh mà còn kéo dài sau kỳ nghỉ.

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn thanh niên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Theo nhà trường, sau gần chín ngày tổ chức, sự kiện thu hút gần 4.000 lượt đăng ký. Nhiều sinh viên cho biết từng xem Mưa đỏ song cũng muốn nhận vé để trở lại rạp, hiểu sâu hơn về tác phẩm.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế hát "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng sáng tác) Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế hát "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng sáng tác) trong suất chiếu "Mưa đỏ". Video: Đoàn thanh niên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Ngoài trường học, một số doanh nghiệp tổ chức buổi chiếu cộng đồng để tri ân những người đã chiến đấu vì độc lập dân tộc. Hôm 8/9, 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị được một doanh nhân đồng hương mời xem phim. Họ được sắp xếp xe đưa đón từ nhà đến rạp chiếu cách khoảng 30 km, chia làm ba nhóm xem các suất chiếu khác nhau.

Trước đó, ngày 4/9, đơn vị sản xuất - hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) - tổ chức buổi chiếu phim ở thành cổ Quảng Trị, mời các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương, thu hút hơn 5.000 khán giả.

Đại diện nhà sản xuất - Đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - cho biết doanh thu 580 tỷ đồng (tính đến hết ngày 9/9) là "thành công vượt ngoài mong đợi". Êkíp hạnh phúc khi tác phẩm vượt khỏi khuôn khổ của một phim điện ảnh để trở thành sự kiện văn hóa, truyền cảm hứng cho khán giả.

Các cựu chiến binh Quảng Trị được mời xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Hoàng Táo

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói hơn bảy triệu lượt người xem là sự động viên, cổ vũ lớn cho đoàn phim. "Mưa đỏ đã cất lên một tiếng nói nhỏ trong việc khẳng định lại vị thế của dòng phim chiến tranh, cách mạng: đã đến lúc thể loại này cần có chỗ đứng trong sự phát triển điện ảnh Việt Nam hiện đại", chị nói.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV "Nỗi đau giữa hòa bình" (Nguyễn Văn Chung sáng tác, Hòa Minzy hát) - nhạc phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Hai năm trở lại đây, dòng phim đề tài chiến tranh cách mạng thu hút sự chú ý lớn của khán giả, tạo làn gió mới ở thị trường điện ảnh trong nước. Đầu tiên là phim Đào, phở và piano (2024) - do Phi Tiến Sơn đạo diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng - thu gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu. Hồi tháng 4, Địa đạo - về những người lính chiến đấu ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt 172 tỷ đồng.

Nhật Thu