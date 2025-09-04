Hơn 5.000 người xem 'Mưa đỏ' tại thành cổ Quảng Trị

Khoảng 5.000 người đến buổi chiếu "Mưa đỏ" tại thành cổ Quảng Trị - nơi phim quay bối cảnh chính bên dòng sông Thạch Hãn, tối 4/9.

Sự kiện do hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đơn vị sản xuất tác phẩm, tổ chức. Vé mời được Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị gửi đến các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và bà con địa phương. Tại khu vực trước đài tưởng niệm của di tích, ban tổ chức dựng màn hình máy chiếu lớn.

Hàng ghế đầu để trống, chỉ đặt balô, hoa cúc trắng, để tưởng nhớ vong linh các liệt sĩ. Êkíp kê 1.500 ghế phục vụ người xem. Những khán giả còn lại đứng thưởng thức phim.

Trước màn chiếu, đoàn phim xếp những ngọn nến thành con số 81 - tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Ảnh: Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Trước buổi chiếu, êkíp dâng hương, viếng các chiến sĩ hy sinh ở thành cổ. Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, phát biểu: "Buổi chiếu tối nay, trong tâm niệm của chúng tôi, chính là cuộc hội ngộ, khi các liệt sĩ trở về để cùng đồng bào, đồng chí, để xem lại trang sử hào hùng mà các anh đã viết bằng máu của mình". Đại diện êkíp phim cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giúp đỡ trong quá trình đoàn lựa chọn, xây dựng bối cảnh, tổ chức quay phim.

Một góc khán giả xem phim.

Ngoài khu du tích thành cổ, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sẽ tổ chức các buổi chiếu ở rạp Rio Cinema Vincom Plaza, Đông Hà (lúc 9h30 và 13h30 ngày 5/9) và hội trường nhà văn hóa tỉnh (20h ngày 5/9).

Sau hai tuần ra rạp, Mưa đỏ liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục, tạo ra cơn sốt phòng vé mới. Đến tối 4/9, doanh thu phim đạt 476 tỷ đồng, hiện đứng thứ ba danh sách phim ăn khách, sau Mai (551 tỷ đồng) và Lật mặt 7 (483 tỷ đồng). Tại các hệ thống rạp lớn ở Hà Nội và TP HCM, mọi suất chiếu gần như "cháy vé". Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết đi xem phim tới hai, ba lần.

Nhiều chuyên gia, khán giả dự đoán Mưa đỏ sẽ sớm vượt mốc 500 tỷ, thậm chí có khả năng vượt doanh thu của Mai để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Kịch bản phim đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những anh lính đến từ ba miền.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Hai năm trở lại đây, dòng phim đề tài chiến tranh cách mạng thu hút sự chú ý lớn của khán giả, tạo làn gió mới ở thị trường điện ảnh trong nước. Đầu tiên là phim Đào, phở và piano (2024) - do Phi Tiến Sơn đạo diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng - thu gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu. Hồi tháng 4, Địa đạo- về những người lính chiến đấu ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt 172 tỷ đồng.

Hà Thu

Ảnh, video: Đoàn phim cung cấp