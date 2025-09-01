Lý do phim 'Mưa đỏ' gây sốt

"Mưa đỏ" là phim chiến tranh đầu tiên vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, nhiều khả năng trở thành phim Việt ăn khách nhất.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Đến 1/9, sau 10 ngày ra rạp, phim đạt doanh thu 364 tỷ đồng, vuợt qua Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), vào top 5 phim doanh thu cao nhất mọi thời. Từ một bộ phim chiến tranh vốn thường bị gắn mác "khó xem", tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền góp một làn gió mới vào dòng phim lịch sử, phản ánh sức hút của đề tài và sự thay đổi thị hiếu khán giả.

Trung bình mỗi ngày, phim có hơn 4.700 suất chiếu trên toàn quốc với tỷ lệ lấp đầy ghế hơn 44%, áp đảo nhiều phim ngoại. Trên mạng xã hội, từ khóa "Mưa đỏ" liên tục nằm trong top tìm kiếm, kéo theo hàng nghìn bài chia sẻ, bình luận xúc động.

Tác phẩm thắng lớn trước hết nhờ nội dung, hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc. Tác giả kịch bản - nhà văn Chu Lai - từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vì thế, ngòi bút của ông chân thực, sinh động, đậm chất lính. Nhà văn chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những anh lính đến từ ba miền. Họ có xuất thân, hoàn cảnh, tính cách khác biệt, nhưng cùng chung lý tưởng. Cường, Tạ, Bình, Tú, Sen, Tấn trong Mưa đỏ đại diện cho hàng triệu thanh niên yêu nước thời kỳ chống Mỹ.

Đạo diễn Bùi Trung Hải nhận xét tác phẩm có nhiều trường đoạn lay động, như cảnh nhân vật Tạ hy sinh. Tác giả khéo léo nhấn nhá, đi sâu vào đời sống và ước vọng cá nhân trước giây phút ra đi, khiến khán giả khó quên. "Không có bộ phim nào hoàn hảo tuyệt đối, nhưng sự tâm huyết của êkíp Mưa đỏ là đáng trân trọng", đạo diễn nói.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Êkíp cũng dụng công nhiều chi tiết như phục dựng bối cảnh sân bay Tà Cơn, "Đại lộ Kinh Hoàng", xây mới bối cảnh căn hầm phẫu thuật. Các loại khí tài cũng được thiết kế theo tư liệu lịch sử.

Dàn diễn viên không có "ngôi sao phòng vé" nhưng đa số hợp vai. Các nhân vật đóng chiến sĩ tiểu đội 1 như Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Phương Nam (vai Tạ), Steven Nguyễn (vai Quang) nhận nhiều lời khen về diễn xuất. Vai Tạ gây ấn tượng bởi nét mộc mạc, chân chất, với chất giọng Thanh Hóa. Cường có vẻ điển trai, khả năng võ thuật tốt. Vai Quang - người lính Việt Nam cộng hòa - cũng khiến khán giả ấn tượng bởi ngoại hình sáng, diễn xuất cảm xúc.

Trước khi quay, họ có thời gian luyện tập, sinh hoạt ở Củ Chi (TP HCM) như những người lính thực thụ. Phim còn đưa ra những góc nhìn nhân văn về người lính phía bên kia chiến tuyến, phù hợp với tinh thần hòa giải dân tộc trong thời đại mới.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV nhạc phim "Nỗi đau giữa hòa bình". Video: Đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ ra mắt vào "thời điểm vàng", khi tinh thần yêu nước dâng cao, cả dân tộc đồng lòng hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, thành công của hai phim chiến tranh là Đào, phở và piano (23 tỷ đồng) và Địa đạo (172 tỷ đồng) cũng phần nào "mở đường" cho tác phẩm.

Nhà văn Chu Lai nhận định: "Nếu phim công chiếu cách đây 10 năm, chưa chắc tạo được tiếng vang như vậy. Đặt vào thời điểm này, phim như hòa vào không khí yêu nước, tinh thần hướng về nguồn cội của nhân dân".

Nhà sản xuất - Điện ảnh Quân đội Nhân dân - tích cực quảng bá, liên tục tung những hình ảnh, chi tiết hậu trường. Họ kết hợp Galaxy Studio - đơn vị phát hành lớn trong nước - để đưa phim ra hệ thống rạp trên cả nước. Cách làm giúp tác phẩm phổ biến hơn. Ông Vi Kiến Thành - Nguyên Cục trưởng Điện ảnh - từng cho biết nhiều phim Nhà nước sản xuất chìm vào quên lãng do chỉ phát hành hạn hẹp. Đào, phở và piano ban đầu chỉ được chiếu duy nhất ở Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Đến ngày 29/8, nhà phát hành ghi nhận có 2,5 triệu lượt khách. Ở nhiều rạp, khán giả chủ yếu là học sinh, sinh viên. Họ liên tục chia sẻ cảm nhận về phim trên các nền tảng mạng xã hội, khiến tác phẩm càng được quan tâm.

Mưa đỏ hiện được dự đoán có thể vượt mốc 500 tỷ đồng, thậm chí thách thức kỷ lục 551 tỷ đồng của Mai để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử, mở ra tương lai cho dòng phim chiến tranh Việt Nam.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Điện ảnh, nhận định: "Khán giả Việt, đặc biệt là người trẻ, không hề thờ ơ với dòng phim chiến tranh. Chỉ cần tác phẩm đủ chất lượng, họ sẵn sàng đồng hành".

Hà Thu