Trường Giang: Phim Tết của tôi hạn chế cảnh văng tục

Lần đầu đạo diễn phim Tết "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang nói tiết chế cảnh văng tục, ngôn từ không đẹp, gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình.

Tại sự kiện ngày 29/1 ở TP HCM, êkíp công bố phim được dán nhãn K - mức dành cho mọi khán giả, riêng trẻ em dưới 13 tuổi phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ xem cùng.

Gần đây, một số phim Việt, trong đó có thể loại tâm lý xã hội, đề tài gia đình, thường nhận nhiều ý kiến về việc lạm dụng cảnh văng tục, mắng mỏ ồn ào để phản ánh bức tranh cuộc sống người lao động nghèo. Nhiều tác phẩm từ đó được dán nhãn 16+, 18+, hạn chế độ tuổi khán giả.

Trường Giang cho biết với phim đầu tay, anh nỗ lực gửi gắm thông điệp tích cực. Anh tiết chế các cảnh bạo lực, dù lấy bối cảnh sinh hoạt của những người lao động, bình dân, các nhân vật hiếm khi xưng hô "mày - tao" hay văng tục. Có hai con độ tuổi tiểu học, Trường Giang nói thấm thía việc những câu nói có tính "sát thương", thông điệp tiêu cực sẽ dễ dàng tác động xấu tới trẻ nhỏ.

"Tôi muốn phim của mình, nếu có thể, phải lan tỏa điều tích cực và mang tính giáo dục", anh nêu quan điểm.

Trường Giang nói về việc tiết chế cảnh văng tục trong phim vì sợ ảnh hưởng trẻ Trường Giang nói về việc tiết chế cảnh văng tục trong phim Tết vì sợ ảnh hưởng trẻ. Video: Mai Nhật

Ý tưởng thực hiện phim được Trường Giang lấy cảm hứng hát từ câu chuyện bản thân. Diễn viên mong tác phẩm khi công chiếu sẽ là món quà ý nghĩa với cha - người từng bươn chải nuôi anh.

Trong tác phẩm thể loại tâm lý - gia đình, Trường Giang đóng vai Thạch, người cha đơn thân, nuôi con gái An (Minh Anh) khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt hai trường đào tạo về thời trang - ngành học cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây những bất đồng trong khoảng cách giữa hai thế hệ, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt.

Từ phải qua: Trường Giang, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus tại sự kiện chiều 29/1 ở TP HCM. Ảnh: Huy Trần

Phim còn có sự góp mặt của Lê Khánh - vai Châu, bạn ông Thạch - ở tuyến hài. Anh Tú vào vai nam chính - Phát, người yêu của An. Đôi nhân vật bí mật hẹn hò vì ông Thạch cấm con gái yêu đương ở tuổi mới lớn.

Ngoài tuyến chính, anh còn mời nhiều đồng nghiệp thân thiết tham gia như Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan. Đạo diễn cho biết một số lựa chọn xuất phát từ tình nghĩa lâu năm, như Ngô Kiến Huy - người từng hỗ trợ anh những ngày mới vào nghề. Tuy vậy, anh cho biết vẫn đặt yếu tố hợp vai lên hàng đầu. Các diễn viên phải trải qua vòng casting, sau đó Trường Giang căn cứ sở trường của từng người để giao kịch bản.

Trường Giang, 42 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết. Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 35 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con thứ ba hôm 25/1 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Teaser "Nhà ba tôi một phòng" - ra rạp dịp Tết Bính Ngọ Teaser "Nhà ba tôi một phòng" - ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài phim của Trường Giang, rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ sôi động với nhiều tác phẩm công chiếu. Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - quy tụ dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Mùi phở đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào, đóng chính, xoay quanh chuyện tình của người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Mai Nhật