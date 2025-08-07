Trường Giang, Đăng Khôi đi bộ cùng hàng trăm gia đình ba thế hệ

Nghệ sĩ Trường Giang, ca sĩ Đăng Khôi sẽ tham gia "Ngày hội gia đình", đi bộ cùng 1.500 người trên cung đường ven biển Mỹ Khê, ngày 10/8.

Sự kiện "Ngày hội gia đình" do Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức. Hoạt động đi bộ diễn ra sáng chủ nhật, 10/8, tại bãi biển Mỹ Khê, đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường ven biển đẹp nhất thành phố. Chương trình hướng đến các gia đình có từ ba thế hệ, đặc biệt ưu tiên người lớn tuổi, tạo điều kiện để cả nhà cùng vận động, kết nối và xây dựng kỷ niệm gắn bó thông qua hoạt động thể thao nhẹ nhàng.

Cùng tham gia với các gia đình còn có nghệ sĩ Trường Giang. Anh sẽ giao lưu, hướng dẫn khởi động trước giờ xuất phát, khuấy động không khí đường đua. Nhiều năm qua, Trường Giang tích cực tham gia các giải thể thao cộng đồng để lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực. Bên cạnh nghệ sĩ, sự kiện còn có Đăng Khôi - ca sĩ trưởng thành từ Làn Sóng Xanh 2007. Tại sự kiện, ca sĩ sẽ mang đến nhiều tiết mục trình diễn, cùng các gia đình chinh phục đường đua.

Ngoài ra, sự kiện còn có VĐV tâng bóng Đỗ Kim Phúc, nhiều TikToker, nhà sáng tạo nội dung được giới trẻ yêu thích.

Phối cảnh không gian tổ chức ngày hội gia đình Long Châu. Ảnh: Long Châu

Các gia đình tham gia sự kiện sẽ cùng nhau vượt qua 1km đường với bốn chặng thử thách được thiết kế theo chủ đề gia đình: phối hợp né bóng, giữ thăng bằng, vượt núi phao và trận chiến sắc màu. Tất cả chướng ngại vật đều được điều chỉnh phù hợp với thể lực của từng nhóm tuổi, có làn riêng cho người cao tuổi và trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn và tính gắn kết giữa các thành viên.

Ngoài hoạt động chính, chương trình kéo dài trong hai ngày (9-10/8) còn bao gồm chuỗi trải nghiệm bên lề như khám sức khỏe miễn phí (đo huyết áp, mật độ xương, đường huyết...), mini game gia đình, tư vấn dinh dưỡng, cùng nhiều phần quà từ các thương hiệu chăm sóc sức khỏe. Gia đình đăng ký đủ ba thế hệ có cơ hội nhận thêm quà tặng đặc biệt gồm dụng cụ massage, thực phẩm bổ sung canxi và có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt, hiện vật giá trị.

Sự kiện tổ chức miễn phí cho gia đình ba thế hệ. Ảnh: Long Châu

Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình được xây dựng từ mong muốn đưa hoạt động thể chất trở thành dịp kết nối giữa các thế hệ trong gia đình Việt. "Chúng tôi nhận thấy người lớn tuổi ít khi được tham gia các sự kiện thể thao cùng con cháu. Sự kiện là cơ hội để họ không chỉ theo dõi, mà trực tiếp đồng hành cùng gia đình trong một trải nghiệm vui khỏe, nhiều cảm xúc", đại diện FPT Long Châu chia sẻ.

Theo các nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đi bộ là một trong những hình thức vận động hiệu quả và dễ tiếp cận nhất, đặc biệt với người cao tuổi. Việc duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch, loãng xương, tiểu đường type 2 và cải thiện tâm trạng. Với trẻ em, hoạt động thể chất cùng người thân giúp phát triển cảm xúc tích cực, tăng cường sự tự tin và gắn kết gia đình.

Một báo cáo từ Đại học Cambridge (Anh) năm 2023 cho thấy, các gia đình thường xuyên tham gia vận động cùng nhau có mức độ hài lòng và chỉ số hạnh phúc cao hơn 20% so với nhóm ít hoạt động. Cảm giác "cùng nỗ lực - cùng vui vẻ - cùng hoàn thành" tạo nên những ký ức tích cực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển tâm lý và tình cảm giữa các thế hệ.

Người tham gia sẽ nhận đầy đủ BIB, áo, huy chương hoàn thành và quà tặng từ các nhãn hàng. Mọi chi phí tham dự đều được tài trợ hoàn toàn bởi ban tổ chức.

Linh Lam