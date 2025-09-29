Trưởng ban trọng tài Ngoại hạng Anh bị chê thất bại

Cựu trọng tài Mark Clattenburg công khai chỉ trích Trưởng ban trọng tài Howard Webb, sau những tranh cãi ở trận Arsenal thắng ngược Newcastle 2-1 tại Ngoại hạng Anh.

"Thêm một trận đấu nữa mà chúng ta phải bàn về chất lượng trọng tài. Đã đến lúc Webb thừa nhận ông ấy đã thất bại", Clattenburg viết trên mạng xã hội, ám chỉ tình huống Arsenal bị tước quả phạt đền trong hiệp một trên sân St James’ Park.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg (trái) và trưởng ban trọng tài Howard Webb (phải) trong một trận đấu của Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh 2024-2025. Ảnh: BBC

Phút 35, Viktor Gyokeres ngã trong vòng cấm sau va chạm với thủ môn Nick Pope. Trọng tài Jarred Gillett ban đầu chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi VAR can thiệp và mời ông ra xem lại tình huống, quyết định được thay đổi. Trọng tài cho rằng Pope đã chạm bóng nhẹ trước khi phạm lỗi. Sau trận, cựu tiền vệ Liverpool và Tottenham, Jamie Redknapp nói trên Sky Sports: "Quyết định này thật khó chấp nhận".

Arsenal vẫn thắng ngược 2-1 nhờ các bàn của Mikel Merino và Gabriel Magalhaes trong khoảng hơn 10 phút cuối, sau khi bị Nick Woltemade chọc thủng lưới ở hiệp một. Kết quả giúp "Pháo Thủ" thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Liverpool còn hai điểm.

Trận đấu còn gây tranh cãi ở phút 40, khi Gabriel vung tay trúng mặt Woltemade nhưng không bị xử phạt. Theo nhiều chuyên gia, nếu VAR vào cuộc, trung vệ người Brazil có thể đã bị truất quyền thi đấu.

Dù trận đấu chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi, phát biểu của ông Clattenburg cũng là bất ngờ. Cựu trọng tài 50 tuổi cầm còi ở Ngoại hạng Anh giai đoạn 2004-2017, gần cùng thời với ông Webb. Trưởng ban trọng tài Webb 54 tuổi, làm việc ở Ngoại hạng giai đoạn 2003-2014. Tháng 8/2022, ông được bổ nhiệm trưởng ban trọng tài, trong khi Clattenburg cũng là ứng viên cho vị trí này.

Những cựu trọng tài khác như Mike Dean hay Dermot Gallagher trên các kênh truyền hình Anh thường nhận xét thiên về các đồng nghiệp cũ, và bảo vệ Webb. Tuy nhiên, Clattenburg lần này không làm như vậy.

PGMOL mùa này liên tục đối diện chỉ trích. Trước đó, Fulham mất bàn hợp lệ trên sân Chelsea, Tottenham bị từ chối bàn thắng của Cristian Romero, hay Brentford thoát thẻ đỏ khi Nathan Collins kéo ngã Bryan Mbeumo trong cấm địa.

Hoàng An (theo GMS)