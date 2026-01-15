Trung tâm hành chính Bình Dương chuyển thành tòa nhà Khoa học công nghệ

Trung tâm Hành chính 1.400 tỷ đồng chuyển đổi công năng thành tòa nhà Khoa học công nghệ, giữ vai trò hạt nhân của Đô thị Khoa học công nghệ phía Bắc TP HCM.

Chủ trương nêu trong Đề án Phát triển đô thị khoa học công nghệ – Bắc TP HCM, được UBND thành phố thông qua ngày 14/1. Công trình dự kiến chuyển đổi ngay trong năm nay, thuộc giai đoạn một của đề án, với tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tòa nhà đưa vào sử dụng từ năm 2014, gồm hai tháp cao 23 tầng, từng là nơi làm việc của gần 60 cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể tỉnh Bình Dương cũ. Công trình nằm tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương, thuộc Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị hơn 4.000 ha.

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hương Chi

Theo đề án, tòa nhà sẽ bố trí các không gian nghiên cứu – phát triển (R&D), trung tâm xuất sắc của đại học và doanh nghiệp, khu thiết kế vi mạch; đồng thời cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ như kiểm nghiệm, chứng nhận, tư vấn và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Nơi đây cũng là trung tâm hệ sinh thái khởi nghiệp với vườn ươm, không gian làm việc chung, khu trưng bày công nghệ và tổ chức hội nghị, triển lãm quốc tế. Việc tận dụng công trình hiện hữu giúp rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí đầu tư.

Trong cấu trúc đô thị, tòa nhà còn đóng vai trò đầu mối điều phối, kết nối Công viên Khoa học - Sinh thái, Trung tâm Khám phá Khoa học, quần thể WTC và các khu công nghệ số, cùng vành đai sản xuất công nghệ cao hơn 3.100 ha.

Đô thị khoa học công nghệ - Bắc TP HCM sẽ được triển khai tại khu vực Bình Dương, với vùng lõi 220 ha (dự kiến mở rộng thêm 100 ha), định vị là trung tâm R&D, đào tạo nhân lực, thử nghiệm công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vùng lõi gồm Khu công nghệ số tập trung 100 ha, BWID Supply Chain City 74 ha, Công viên Khoa học - Sinh thái 72 ha, Công viên Giáo dục – Nghiên cứu 30 ha...

Đề án triển khai theo ba giai đoạn: hoàn thiện pháp lý, khởi động hạ tầng lõi trong năm nay; tăng tốc trong bốn năm tiếp theo; hoàn thiện và lấp đầy các phân khu đến năm 2035. Tổng vốn đầu tư toàn đề án lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, theo mô hình nhà nước kiến tạo, kết hợp các cơ chế đặc thù, TOD và hợp tác công - tư.

Sau sáp nhập, Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nằm trên diện tích 220 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, được đề xuất giao cho các trường đại học làm cơ sở đào tạo.

Mới đây TP HCM dự kiến xây dựng Trung tâm chính trị, hành chính quy mô khoảng 26 tầng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với mục tiêu tạo không gian làm việc tập trung, hiện đại, phục vụ quản trị đô thị lớn.

