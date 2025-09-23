Đề xuất Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000 tỷ đồng thành trường học

TP HCMSở Tài chính đề xuất giao Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ rộng 20 ha, với nhiều khối nhà hiện đại, cho đại học làm cơ sở đào tạo.

Nội dung được Sở Tài chính nêu trong báo cáo gửi UBND TP HCM về sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc trên địa bàn.

TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu rộng 6.777 km2, dân số 14 triệu. Thành phố hiện quản lý 1.265 trụ sở, cơ sở sự nghiệp và đã bố trí sử dụng 1.139 nhà, đất.

Trong đó, đối với Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (ở phường Bà Rịa), rộng khoảng 20 ha, chi phí đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, khai thác từ 13 năm trước. Hiện chỉ còn sử dụng một phần diện tích nhỏ tòa nhà bố trí làm việc cho nhân sự các phòng, ban thuộc các cơ quan xử lý công việc chuyển tiếp, cung cấp các dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh: Hắc Minh

Để đảm bảo hiệu quả và ưu tiên quỹ đất cho các lĩnh vực công ích quan trọng như y tế, giáo dục và văn hóa, Sở Tài chính đề xuất bố trí trụ sở này cho Trường Đại học Sài Gòn làm cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, nếu được tiếp nhận, trường phải hoàn trả lại 3 cơ sở nhà đất đang quản lý cho thành phố.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Kinh tế TP HCM cũng muốn tiếp nhận trụ sở nằm ở vị trí đắc địa nói trên.

Đối với Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, Sở Tài chính đang phối hợp với Tổng công ty Becamex nghiên cứu đề xuất chuyển đổi thành Trung tâm Khoa học và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cho biết nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đề xuất tiếp nhận hai trụ sở hành chính cũ của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Sở đang tổng hợp, trong đó ưu tiên cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ - những trụ cột phát triển của thành phố. Hồ sơ đề xuất sẽ báo cáo UBND TP HCM để trình Thường vụ Thành ủy xem xét, khi có ý kiến thống nhất mới triển khai kế hoạch cụ thể.

Trường Hà - Lê Tuyết