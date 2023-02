Trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn bị khám xét

Hàng chục cảnh sát kinh tế, cơ động, CSGT phong toả chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TP HCM, để thực hiện lệnh khám xét.

Trưa 13/2, đường vào trụ sở chi nhánh đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 50-05V (trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị cảnh sát phong toả. Gần chục xe chuyên dụng đậu trước cổng trung tâm. Toàn bộ nhân viên ở đây không được ra ngoài, còn những người không liên quan không được phép lại gần.

Bên trong, lực lượng chức năng làm việc với các nhân viên đăng kiểm trên hệ thống máy tính, niêm phong nhiều thùng tài liệu.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, việc điều tra sai phạm tại đơn vị này do Công an quận Tân Bình triển khai. Động thái được cơ quan điều tra đưa ra trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh thành.

* Tiếp tục cập nhật.

Cảnh sát phong toả bên ngoài trung tâm đăng kiểm 50-05V. Ảnh: Đình Văn

Hơn một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng tại TP HCM, nhà chức trách đã khởi tố 6 vụ án (cấp thành phố và quận huyện), bắt tạm giam 89 người là Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên 13 trung tâm đăng kiểm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại Sài Gòn; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Đặc biệt, hôm 11/1, Công an TP HCM đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, với cáo buộc cùng đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Mở rộng điều tra, ngày 17/1, cảnh sát bắt ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ Hà Nội, cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) bị bắt về hành vi tương tự.

Nhà chức trách ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định sai quy định. Các trung tâm kiểm định đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Đường dây này thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước; ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng xe; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trật tự quản lý công cộng; gây dư luận xấu cho xã hội...

Công an TP HCM đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các xe không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 12/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Quốc Thắng - Đình Văn