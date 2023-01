Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà bị bắt

TP HCMÔng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị cơ quan điều tra cáo buộc nhiều sai phạm trong quản lý ngành đăng kiểm.

Ngày 11/1, ông Hà bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình điều tra, khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội hồi giữa tuần trước; đồng thời bắt tạm giam ông Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng cấp phó Đặng Trần Khanh và chuyên viên Phạm Đức Ngọc về cùng hành vi.

Sai phạm cụ thể của các bị can trên chưa được công bố.

Ông Đặng Việt Hà. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Một tháng qua, công an trên cả nước đã phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra các sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh... Hiện, cả nước có 29 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Riêng Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với hơn 50 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Thủ đoạn mà các trung tâm đã sử dụng là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Nhà chức trách ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách "làm luật" như vậy. Các trung tâm kiểm định có vi phạm cũng đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập, lập danh sách kiểm định viên giả để hợp thức hóa một số quy định của Chính phủ về dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng kiểm với phương tiện giao thông và phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, container... sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa... Cục còn thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

Hôm 6/1, ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam, được Bộ Giao thông Vận tải giao điều hành hoạt động của cơ quan trong thời gian ông Đặng Việt Hà vắng mặt tại đơn vị nhằm phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

