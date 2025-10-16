Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chi nhánh TP HCM bắt đầu hoạt động

Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia ((NEAC) tại TP HCM bắt đầu hoạt động với mục tiêu phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy phía Nam.

"TP HCM được chọn không chỉ vì vị trí địa lý, mà còn vì vai trò tiên phong của thành phố trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự hiện diện của chi nhánh tại trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước sẽ đưa hạ tầng dịch vụ tin cậy và chữ ký số đến gần hơn với đời sống kinh tế - xã hội, phục vụ thiết thực cho khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long", bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC - Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại sự kiện ngày 15/10.

Theo bà, chi nhánh đóng vai trò là "hệ thống dự phòng chiến lược", góp phần đảm bảo an toàn và tính liên tục cho hạ tầng chứng thực điện tử quốc gia

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. Ảnh: Bảo Lâm

Giám đốc NEAC cho biết các khái niệm như "chứng thực điện tử quốc gia" hay "dịch vụ tin cậy" còn khá mới. Do đó, việc thành lập chi nhánh giúp phổ biến và nâng cao nhận thức về một lĩnh vực nền tảng cho chuyển đổi số. Đây là "công đoạn rất nhỏ bé" nhưng bao trùm "toàn bộ sự tin cậy trong quá trình giao dịch điện tử". Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, "niềm tin số" được xác định là yếu tố quyết định để chính phủ số, kinh tế số và xã hội số có thể vận hành hiệu quả.

Để thực hiện hóa tầm nhìn, bà yêu cầu chi nhánh NEAC tại TP HCM phải ổn định tổ chức, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại địa phương để triển khai dịch vụ tin cậy, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao và đẩy mạnh tuyên truyền để giúp doanh nghiệp, người dân hiểu về lợi ích và giá trị pháp lý, từ đó hình thành văn hóa sử dụng trong giao dịch điện tử.

Các đại diện cắt băng khánh thành chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Phùng Huy Tâm, Chủ nhiệm CLB Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC), đại diện CA (Certificate Authority) - tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đánh giá chi nhánh NEAC là bước đà cho triển khai luật giao dịch điện tử và tạo dựng hạ tầng pháp lý cho các doanh nghiệp.

"Dù có những lo ngại ban đầu từ doanh nghiệp, sự hiện diện mạnh mẽ với dịch vụ tin cậy từ NEAC sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, về môi trường cạnh tranh lành mạnh dựa trên chất lượng hạ tầng kinh tế quốc gia", ông Tâm nói.

Ông Ngô Minh Điệp, lãnh đạo chi nhánh NEAC TP HCM, cho biết sẽ cam kết triển khai nhiệm vụ cụ thể, nâng cao nhận thức cộng đồng về chữ ký số và giá trị của dịch vụ tin cậy. Chi nhánh cũng sẽ phối hợp với các bên nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch trong quá trình thực hiện mục tiêu về giao dịch điện tử, chữ ký số và chính sách liên quan.

Bên trong chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Hơn 25 triệu người Việt trưởng thành đã có chữ ký số

Sau lễ khai trương, tại Hội nghị giao ban quý III/2025 với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng chiều 15/10, bà Hương cho biết hiện có 25-26 triệu người trưởng thành tại Việt Nam có chứng thư chữ ký số, tăng so với mức 18 triệu đầu tháng 7. Dự kiến hết năm nay, 30 triệu người trưởng thành sẽ có chữ ký số.

"Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến 2030, Việt Nam phổ cập chữ ký số tới toàn bộ người dân trưởng thành, bảo đảm mọi giao dịch điện tử đều được xác thực, an toàn và hợp pháp", bà nói.

Đại diện công ty Mắt Bão cho rằng chữ ký số đang tăng trong doanh nghiệp lớn, nhưng chưa phổ biến ở doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình hay cá nhân, do đó, "cần tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày, đặc biệt với nhóm người trẻ và lãnh đạo doanh nghiệp".

Để thực hiện mục tiêu đã nêu, đại diện Mắt Bão đề xuất triển khai chữ ký số theo độ tuổi của người trưởng thành. Chẳng hạn, nhóm sinh viên có thể đưa vào hồ sơ học tập, nhóm 25-35 tuổi đưa chữ ký số vào hợp đồng lao động hoặc công việc cần hợp đồng, nhóm trên 35 tuổi sẽ đánh giá và áp dụng dựa trên giá trị quản trị và tiết kiệm khi vận hành (nếu là chủ doanh nghiệp).

Tại buổi giao ban, NEAC cũng phổ biến loạt văn bản pháp quy mới như Thông tư 15, 16 và 17 của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, quy chế chứng thực và việc liên thông kỹ thuật với hệ thống của Trung tâm. Đây được xem là văn bản giúp hướng dẫn và cụ thể hóa, cho thấy chữ ký số và các dịch vụ tin cậy là xương sống của nền kinh tế số và xã hội số.

