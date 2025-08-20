Quy định mới về chữ ký số

Phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra và dịch vụ chứng thực chữ ký số phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, theo quy định mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số và Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Đây được xem là cột mốc pháp lý nhằm củng cố niềm tin số, bảo vệ giao dịch điện tử và thúc đẩy kinh tế số.

Chữ ký số là phương thức xác thực danh tính và nội dung văn bản trong môi trường trực tuyến, có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay. Công cụ này đang được sử dụng trong khai thuế, ký hợp đồng, giao dịch trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch.

Giao diện VNeID với tính năng Chứng thư chữ ký số. Ảnh: Lưu Quý

Theo Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC), quy định mới hướng đến việc đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, bảo vệ quyền lợi người dùng và thúc đẩy thị trường chữ ký số.

Cụ thể, phần mềm ký số phải có chức năng kiểm tra hiệu lực chứng thư trước khi cho phép người dùng ký, hỗ trợ gắn dấu thời gian và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Phần mềm kiểm tra chữ ký số phải xác minh chứng thư số của người ký có liên kết đến chứng thư gốc của NEAC hoặc thuộc các tổ chức quốc tế tin cậy, được Việt Nam công nhận. Kết quả kiểm tra phải được hiển thị bằng tiếng Việt, kèm thông tin người ký, thời điểm ký và tính toàn vẹn dữ liệu.

Thông tư đưa ra tiêu chuẩn an toàn mới, yêu cầu độ dài khóa tối thiểu cho RSA là 2048 bit, ECDSA là 256 bit, đồng thời khuyến nghị áp dụng các chuẩn ký số châu Âu.

Quy định mới cũng nhắc đến eSign - Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng. Đây là cổng kết nối tập trung, liên kết dịch vụ của tất cả tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) với các hệ thống giao dịch điện tử như cổng dịch vụ công, hệ thống của ngân hàng, thuế, hải quan...

Các tổ chức và hệ thống sử dụng chữ ký số sẽ kết nối đến eSign để thực hiện ký số. "Việc kết nối đến một hệ thống tập trung giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp cho đơn vị phát triển ứng dụng, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và khả năng tương thích trên toàn quốc", đại diện NEAC cho biết.

Dịch vụ chữ ký số xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007. Đến nay, hơn 18 triệu chứng thư được cấp, tương đương 28,42% dân số trưởng thành. Riêng số chứng thư đang hoạt động tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC. Năm 2025, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu, 50% dân số trưởng thành sẽ sở hữu chữ ký số.

Trọng Đạt

