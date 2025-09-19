Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nếu chuyển sang công chứng điện tử

Việc chuyển đổi sang công chứng điện tử được đánh giá sẽ giúp xã hội tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí lưu trữ và xử lý hồ sơ giấy.

Tại hội thảo về vai trò của chữ ký số với công chứng điện tử, do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức sáng 19/9, các chuyên gia nhận định việc sử dụng công chứng điện tử đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt.

Việt Nam hiện xử lý khoảng 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm. Theo NEAC, nếu chuyển đổi hoàn toàn sang điện tử sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí giấy tờ và lưu trữ. Hình thức này cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng minh bạch và khả năng kết nối với các dịch vụ công trực tuyến.

Luật Công chứng 2024 quy định, văn bản công chứng điện tử có hiệu lực kể từ khi được ký bằng chữ ký số của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Chữ ký số là chữ ký điện tử, sử dụng thuật toán khóa để xác nhận chủ thể, khẳng định sự chấp thuận đối với nội dung đã ký, có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay trong giao dịch truyền thống.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, đối với lĩnh vực công chứng điện tử, các dịch vụ tin cậy (gồm cấp dấu thời gian, chứng thực dữ liệu, chữ ký) là công cụ giúp công chứng viên đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, chuyển các giao dịch công chứng từ môi trường thực sang môi trường số.

Từ góc nhìn của người làm nghề, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, cho rằng công chứng điện tử không chỉ giúp phòng ngừa việc xảy ra tranh chấp, mà còn là "cầu nối" bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của hợp đồng, giao dịch điện tử.

"Chữ ký số và dịch vụ tin cậy là hạ tầng pháp lý - kỹ thuật, giúp công chứng viên xác định nhân thân, năng lực hành vi, tính tự nguyện, tính hợp pháp của giao dịch trực tuyến với mức độ an toàn tương đương, thậm chí cao hơn so với truyền thống", bà Thơ nhận định, đồng thời ủng hộ việc ứng dụng chữ ký số để đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng.

Theo bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC, công cụ phục vụ giao dịch điện tử đang phát triển rất nhanh. Đến tháng 8, Việt Nam đã có 22 triệu chứng thư chữ ký số được cấp, bằng tất cả chứng thư chữ ký số tại Việt Nam trước đó cộng lại. Với tốc độ đó, bà kỳ vọng trong 10-15 năm tới, chữ ký số sẽ được phổ cập tới mọi người dân Việt Nam, giống như điện thoại di động.

