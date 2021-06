Trung Quốc tố Mỹ 'tống tiền' trong điều tra Covid-19

Trung Quốc nói Mỹ tống tiền, đe dọa sau khi Washington tuyên bố sẽ phối hợp cùng đồng minh gây sức ép để Bắc Kinh điều tra nguồn gốc Covid-19.

"Về vấn đề truy xuất nguồn gốc Covid-19, Mỹ không có quyền tống tiền và ép buộc Trung Quốc, cũng không có quyền đại diện cộng đồng quốc tế để công kích và bôi nhọ Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22/6.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Triệu được đưa ra sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng trong lúc cộng đồng toàn cầu đang tìm hiểu nguồn gốc virus gây đại dịch Covid-19, Mỹ và các đồng minh sẽ "cùng nhau gây sức ép cần thiết đối với Trung Quốc để nước này tham gia, cung cấp dữ liệu minh bạch và quyền tiếp cận thông tin".

"Trung Quốc kêu gọi mở ba cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với phía Mỹ, gồm điều tra nguồn gốc dịch bệnh ở Mỹ, nguyên nhân và những người chịu trách nhiệm cho việc Mỹ chống dịch thất bại, và các vấn đề tại Fort Detrick cùng hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài", ông Triệu nói thêm.

Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép điều tra viên vào các cơ sở nghiên cứu sinh học của nước này, trong đó có Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh hóa của quân đội Mỹ ở bang Maryland. Trung Quốc từng đặt nghi vấn virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm này của Mỹ.

Tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 gần đây lại trở thành tâm điểm chú ý sau khi tờ Wall Street Journal hôm 23/5 đưa tin ba chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán từng nhập viện điều trị vì các triệu chứng tương tự Covid-19 chỉ một tháng trước khi đại dịch bùng phát. Trung Quốc bác thông tin này, tố Mỹ thổi phồng thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch bệnh.

Hiện các nhà khoa học và các lãnh đạo thế giới đang kêu gọi điều tra sâu hơn để tìm hiểu liệu nCoV có nguồn gốc tự nhiên hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Cố vấn An ninh Nhà Trắng hôm 20/6 nói rằng nếu Trung Quốc từ chối tuân thủ nghĩa vụ quốc tế trong cuộc điều tra, Mỹ sẽ xem xét đưa ra phản ứng.

Một số nước, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản, cho rằng báo cáo cuộc điều tra hồi đầu năm do WHO dẫn đầu tại thành phố Vũ Hán còn nhiều sai sót do thiếu minh bạch, thiếu độc lập với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần khẳng định nước này đã minh bạch và hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.

Huyền Lê (Theo Xinhua, Global Times)