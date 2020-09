Trung Quốc tổ chức hai cuộc diễn tập cùng lúc gần Hoàng Sa

Trung Quốc tổ chức 5 đợt diễn tập, tập trận tại những vùng biển quanh nước này, trong đó hai hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm nay thông báo nước này đang tổ chức đồng thời 4 đợt diễn tập quân sự, trong đó hai cuộc ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một ở biển Hoa Đông và một ở biển Bột Hải. Một đợt tập trận bắn đạn thật cũng sẽ diễn ra ở Hoàng Hải ngày 28-30/9.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về các đợt diễn tập này.

Oanh tạc cơ Trung Quốc bị nghi đáp trái phép xuống đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi tháng 8. Ảnh:Twitter/RupprechtDeino.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận và diễn tập cùng lúc ở những vùng biển quanh nước này trong hai tháng qua. Ít nhất 13 cuộc tập trận, trong đó có một số có nội dung bắn đạn thật, đã diễn ra ở nhiều vùng biển khác nhau gồm biển Hoa Đông, Biển Đông, biển Bột Hải và khu vực gần đảo Đài Loan kể từ cuối tháng 7.

Quân đội Trung Quốc thường xuyên diễn tập để duy trì khả năng chiến đấu, nhưng hiếm khi tổ chức những hoạt động này cùng lúc ở nhiều khu vực khác nhau.

Một nhà bình luận quân sự Trung Quốc cho rằng các hoạt động diễn ra liên tiếp nhằm phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong bối cảnh Washington đẩy mạnh hiện diện, liên tục triển khai chiến dịch tuần tra tự do hàng hải, hàng không và trinh sát ở khu vực gần Trung Quốc.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết việc Trung Quốc liên tiếp tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, gây phức tạp tình hình, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho quá trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

"Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông", bà Hằng nói hôm 31/8.

Vũ Anh (Theo Reuters)