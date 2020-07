Trung Quốc thách Mỹ cắt giảm vũ khí hạt nhân

Trung Quốc tuyên bố sẽ tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí với điều kiện Mỹ phải cắt giảm kho vũ khí hạt nhân bằng nước này.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn, nếu Mỹ nói họ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống tương đương với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ lập tức tham gia đàm phán vào ngày hôm sau. Nhưng thực sự, chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra", Phó Thông, vụ trưởng Vụ giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Tuyên bố được ông Phó đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Trung Quốc tham gia một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới, thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau.

New START quy định Mỹ và Nga chỉ được phép triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc oanh tạc cơ. Trong khi Moskva muốn đàm phán gia hạn New START, Washington đe dọa chấm dứt hiệp ước này với lý do nó không điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần khẳng định họ không quan tâm đến việc tham dự các cuộc đàm phán một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Nga và Mỹ.

Vụ trưởng Vụ giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Ông Phó cho rằng việc Mỹ muốn Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên "không có gì ngoài mưu đồ nhằm chuyển hướng sự chú ý" ra khỏi các vấn đề trong nước, đồng thời là cái cớ để Mỹ trốn tránh gia hạn hiệp ước với Nga.

"Mục đích thực sự của họ là để thoát khỏi mọi ràng buộc và có quyền tự do tìm kiếm ưu thế quân sự so với bất kỳ đối thủ nào, trên thực tế hay tưởng tượng", quan chức Trung Quốc nói, thêm rằng Bắc Kinh không ngại tham gia các tiến trình giải trừ hạt nhân quốc tế và cũng chuẩn bị để thảo luận vấn đề này trong khuôn khổ các phiên họp của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ đang sở hữu 1.750 đầu đạn hạt nhân được đặt trên tên lửa hay tại các căn cứ có lực lượng vận hành và 4.050 đầu đạn được niêm cất hoặc chờ tháo dỡ. Nga triển khai 1.570 đầu đạn, niêm cất hoặc chờ tháo dỡ 4.805 đầu đạn khác, theo báo cáo công bố ngày 15/6 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI).

Trung Quốc, được cho là có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, sở hữu khoảng 300 đầu đạn loại. SIPRI cho biết Trung Quốc đã trang bị thêm 30 đầu đạn hạt nhân các loại, là một trong 6 quốc gia mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong năm 2019.

Mai Lâm (Theo Reuters)