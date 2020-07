Trung Quốc phản bác chỉ trích về Hong Kong

Trung Quốc lên án những chỉ trích quốc tế về luật an ninh Hong Kong, nói rằng vấn đề đặc khu "không liên quan" đến các nước khác.

"Tại sao các người lại phản đối? Như người Hong Kong thường nói 'Các người bị gì vậy? Cái này liên quan gì tới các người cơ chứ?'. Thời kỳ người Trung Quốc phải chiều lòng kẻ khác đã qua rồi", Phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau Trương Hiểu Minh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Tuyên bố được ông Trương đưa ra khi được hỏi về việc một số quốc gia phương Tây tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó với Trung Quốc vì áp đặt luật an ninh Hong Kong. Quan chức này tuyên bố đạo luật an ninh Hong Kong đơn thuần là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không chính phủ nước ngoài nào được can thiệp.

Nhiều chính phủ và nhà phê bình phương Tây cảnh báo luật an ninh Hong Kong được thông qua hôm 30/6 sẽ hạn chế các quyền tự do của thành phố và làm suy yếu mô hình quản lý "một quốc gia, hai chế độ".

Quan chức Trung Quốc khẳng định đã tham vấn rộng rãi người dân Hong Kong và phản bác những chỉ trích cho rằng luật an ninh mới đang phá hoại quyền tự chủ của Hong Kong.

"Nếu những gì chúng tôi muốn là một quốc gia một chế độ thì mọi việc sẽ rất đơn giản", Trương Hiểu Minh nói. "Chúng tôi hoàn toàn có thể áp đặt luật hình sự, tố tụng hình sự và luật an ninh quốc gia cũng như các luật quốc gia khác của đại lục với Hong Kong. Tại sao chúng tôi cần nỗ lực nhiều như vậy để xây dựng luật an ninh riêng cho Hong Kong?".

Phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau Trương Hiểu Minh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều nghị sĩ Mỹ thể hiện sự bất bình khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong. "Theo chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi sẽ loại bỏ các chính sách miễn trừ giúp Hong Kong hưởng đối xử đặc biệt", Pompeo nói, trong khi thượng nghị sĩ Tom Cotton kêu gọi chính quyền xem xét "tất cả lựa chọn" nhằm tước bỏ những lợi ích Bắc Kinh được hưởng từ các đặc quyền kinh tế của Hong Kong.

Liên minh châu Âu (EU) nói luật có nguy cơ gây suy yếu nghiêm trọng mức độ tự trị cao của Hong Kong, đồng thời tác động tiêu cực đến sự độc lập tư pháp và pháp trị tại đặc khu, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng luật an ninh mới đã làm suy yếu quyền tự trị của đặc khu.

Thượng viện Mỹ tuần trước thông qua dự luật có thể trừng phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm các cam kết trong Tuyên bố chung Trung - Anh và Luật Cơ bản của Hong Kong. Thượng nghị sĩ Cotton hối thúc Hạ viện sớm thông qua phiên bản dự luật tương tự để sớm trình lên Tổng thống Donald Trump xem xét ký thành luật.

Tại buổi họp báo, Trương Hiểu Minh cũng lên án đề xuất trừng phạt của các nước. "Đối với một số quốc gia nói rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với quan chức Trung Quốc, tôi nghĩ đây là logic của kẻ cướp" , ông Trương nói.

Luật an ninh Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua chiều 30/6 và có hiệu lực từ ngày 1/7. Vài giờ sau khi ông Tập ký luật, chính quyền Hong Kong cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới.

Luật này hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Huyền Lê (Theo AFP)