Trung Quốc nêu lý do từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này chưa thể nhận lời mời gặp người đồng cấp Mỹ do Washington chưa giải quyết những lo ngại của Bắc Kinh.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 31/5, khi được hỏi về thông tin của Lầu Năm Góc rằng Bắc Kinh từ chối lời mời tiến hành cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Singapore, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Mỹ biết rõ lý do khiến hai nước bế tắc về mặt đối thoại.

"Phía Mỹ nên nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, an ninh và các mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc, lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của họ", bà Mao nói, đồng thời hối thúc Washington "thể hiện sự chân thành", tạo điều kiện và bầu không khí cần thiết cho đối thoại giữa quân đội hai bên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 30/5. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bình luận của bà Mao được đưa ra sau khi phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder, hôm 29/5 nói Trung Quốc từ chối lời mời về cuộc gặp tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra tại Singapore đầu tháng 6.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng kể từ năm 2021, Trung Quốc đã "từ chối hoặc không phản hồi hơn chục đề nghị từ Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc gặp giữa lãnh đạo chủ chốt, những đối thoại thông thường cũng như gần 10 cuộc gặp ở cấp độ làm việc".

Ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, được quốc hội Trung Quốc bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 3. Ông từng bị chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt hồi năm 2018 vì cáo buộc mua vũ khí Nga.

Liu Pengyu, phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cáo buộc Mỹ "tìm cách trấn áp Trung Quốc bằng mọi cách có thể", trong đó có việc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân.

Financial Times đầu tháng này đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung khó gặp nhau do động thái trừng phạt trước đây của Washington. Các nguồn tin của Financial Times lưu ý Trung Quốc "gần như không thể" đồng ý tiến hành cuộc tiếp xúc cấp cao như vậy, trừ khi những hạn chế được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuần trước nói rằng Washington không có kế hoạch dỡ hạn chế, với lý do lệnh trừng phạt không cản trở ông Lý gặp người đồng cấp Mỹ.

Nhà phân tích an ninh Ian Storey tại Singapore cho rằng Trung Quốc từ chối lời mời của Mỹ không phải tín hiệu tốt. "Vào thời điểm căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, việc tướng Lý Thượng Phúc từ chối gặp người đồng cấp Mỹ sẽ làm căng thẳng khu vực gia tăng hơn nữa", Storey cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng các quan chức khác đang nỗ lực củng cố liên minh và quan hệ đối tác ở châu Á nhằm đối phó Trung Quốc, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy hai bên đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại Vienna đầu tháng này. Tổng thống Joe Biden gần đây cũng cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tan băng "rất sớm".

Huyền Lê (Theo Reuters, RT)