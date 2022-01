Trung Quốc kỷ luật thêm quan chức tại ổ dịch Tây An

Chính quyền Tây An cách chức hai quan chức quận Nhạn Tháp để "củng cố công tác phòng chống dịch", trong bối cảnh đợt bùng phát chưa được kiểm soát.

Giới chức Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, hôm nay thông báo ghi nhận thêm 90 ca lây nhiễm nCoV mới trong cộng đồng, so với 122 trường hợp công bố hôm qua. Thành phố 13 triệu dân đã trải qua 11 ngày phong tỏa nghiêm ngặt, với hơn 1.600 trường hợp nhiễm nCoV được báo cáo kể từ ngày 9/12/2021.

Chính quyền thành phố cũng thông báo kỷ luật, cách chức hai quan chức cấp cao ở quận Nhạn Tháp nhằm "củng cố công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh" trong khu vực. "Chúng ta đã bước vào giai đoạn tấn công dịch bệnh", quan chức tỉnh Thiểm Tây cho hay, nhấn mạnh các địa phương cần sớm hoàn thành mục tiêu ngăn chặn Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Xe phun chất khử khuẩn trên đường phố Tây An ngày 31/12/2021. Ảnh: AFP.

Nhiều cư dân Tây An đã lên mạng kêu gọi được giúp đỡ mua thực phẩm và những thứ cần thiết, trong khi một số người phàn nàn rằng không được ra ngoài dù hết lương thực. Giới chức thành phố cũng thừa nhận đối mặt với nhiều thách thức để cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa.

Trung Quốc tuần trước ghi nhận 1.151 ca nCoV, mức tăng ca nhiễm trong một tuần cao nhất kể từ khi nước này khống chế được đợt dịch bùng phát từ Vũ Hán hồi đầu năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) tháng trước kỷ luật 26 quan chức ở Tây An vì "không sâu sát, nghiêm khắc trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại dịch", cho biết giới chức áp dụng cách tiếp cận lơi lỏng trong xét nghiệm và phản ứng không thống nhất, gây cản trở nỗ lực truy vết tiếp xúc.

"Chính quyền sẽ mạnh tay xử lý những vấn đề quan liêu trong công tác kiểm soát dịch bệnh như né tránh và đùn đẩy trách nhiệm, không hành động kiên quyết hay giải quyết tình huống một cách tiêu cực", quan chức CCDI cho hay.

Kể từ tháng 8/2021, Trung Quốc đã cố gắng kiểm soát các ổ dịch trong vòng 2 tuần, ngắn hơn nhiều so với những đợt bùng phát trước đó. "Đợt bùng phát ở Tây An rất phức tạp, diễn ra giữa thời điểm quan trọng để kiểm soát đại dịch", Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cho biết hôm 29/12, trong chuyến thị sát thứ hai trong vòng hai tuần tới Tây An.

Phó thủ tướng Trung Quốc gọi đây là ổ dịch "đầy thách thức", kêu gọi giới chức địa phương hành động quyết đoán hơn, như "tăng cường xét nghiệm PCR, phối hợp tốt hơn và nhanh chóng cách ly những ca nhiễm nguy cơ cao, chuẩn bị thiết lập thêm cơ sở cách ly".

Trung Quốc đang duy trì cảnh giác cao độ với các ổ dịch tiềm tàng, nhằm chuẩn bị cho Olympic Mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2.

Nước này chỉ ghi nhận gần 103.000 ca nhiễm nCoV và chưa tới 5.000 ca tử vong sau hai năm duy trì chiến lược "không Covid" nghiêm ngặt, với các biện pháp đóng cửa biên giới, cách ly bắt buộc và phong tỏa diện rộng. Nhiều quan chức các tỉnh và thành phố từng bị kỷ luật vì để bùng phát ổ dịch tại địa phương.

Vũ Anh (Theo AFP)