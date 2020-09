Trung Quốc gửi yêu cầu phê duyệt vaccine Covid-19 tới WHO

WHO cho biết đang làm việc với Trung Quốc về những yêu cầu để phê duyệt vaccine Covid-19 ở tầm quốc tế trước sử dụng đại trà.

"Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc và trụ sở WHO đang làm việc với các cơ quan quản lý Trung Quốc. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin, các yêu cầu để được quốc tế phê duyệt vaccine và đang duy trì liên lạc trực tiếp", trợ lý tổng giám đốc WHO Mariangela Simao nói trong cuộc họp tại Geneva hôm 7/9.

Công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech hôm qua cho biết ứng viên vaccine Covid-19 của họ, được đặt tên CoronaVac, dường như an toàn cho người lớn tuổi, theo kết quả sơ bộ từ thử nghiệm giai đoạn đầu đến giữa. Trong khi đó, phản ứng miễn dịch do vaccine kích hoạt trên người cao tuổi hơi yếu hơn so với người trẻ.

Giới chức y tế thường lo lắng về độ an toàn của vaccine thử nghiệm với người cao tuổi, vốn có hệ miễn dịch phản ứng kém hơn với vaccine.

Nhân viên đặt ứng viên vaccine Covid-19 của Sinovac Biotech tại gian trưng bày trong hội chợ ở Bắc Kinh hôm 5/9. Ảnh: Reuters.

Bốn trong 8 loại vaccine trên thế giới đang trong thử nghiệm Giai đoạn ba là của Trung Quốc.

Liu Peicheng, đại diện truyền thông của Sinovac, nói CoronaVac không gây tác dụng phụ nghiêm trọng trong thử nghiệm kết hợp Giai đoạn một và Giai đoạn hai được triển khai vào tháng 5 với 421 người tham gia từ 60 tuổi trở lên. Kết quả đầy đủ của đợt thử nghiệm này chưa được công bố.

Đối với ba nhóm người tham gia lần lượt được tiêm hai mũi CoronaVac liều thấp, trung bình và cao, hơn 90% có mức độ kháng thể tăng lên đáng kể, trong khi mức độ này thấp hơn một chút so với người trẻ tuổi nhưng phù hợp với kỳ vọng, Liu nói.

CoronaVac đang được thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil và Indonesia để đánh giá liệu nó có đủ hiệu quả và an toàn để được cơ quan quản lý chấp thuận đưa vào sử dụng đại trà. Ứng viên vaccine này đã được sử dụng cho hàng chục nghìn người, gồm khoảng 90% nhân viên Sinovac và gia đình họ, như một phần của chương trình tiêm chủng khẩn cấp của Trung Quốc để bảo vệ những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao.

Liu cho biết vaccine tiềm năng có thể duy trì ổn định tối đa ba năm trong kho lưu trữ, mang lại cho Sinovac một số lợi thế trong phân phối tới các khu vực không thể bảo quản trong dây chuyền đông lạnh. Ước tính được suy ra từ thực tế các chỉ số vaccine trong phạm vi chấp nhận được là 42 ngày ở 25 độ C, 28 ngày ở 37 độ C và 5 tháng ở 2-8 độ C, Liu nói song không tiết lộ dữ liệu đầy đủ.

Ứng viên vaccine của Sinovac hôm 7/9 được trưng bày tại một hội chợ ở Bắc Kinh cùng một số ứng viên khác. Nhà sản xuất cho biết những loại vaccine này chưa được tung ra thị trường, nhưng tỏ ý hy vọng chúng sẽ được cấp phép sau khi hoàn tất thử nghiệm Giai đoạn ba vào cuối năm nay.

Huyền Lê (Theo Reuters)