Trung Quốc giành trọn huy chương cờ tướng Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

SingaporeCác kỳ thủ Trung Quốc giành cả hai bộ huy chương cờ nhanh và chớp, môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025.

Ở nội dung cờ chớp kết thúc chiều nay 15/11, kỳ thủ số một Việt Nam, Lại Lý Huynh tiếp tục đứng thứ tư, với 14 điểm, từ 6 ván thắng, hai hòa, một thua.

Thất bại duy nhất của Lý Huynh đến ở ván 5, trước Doãn Thăng (Trung Quốc). Anh bằng điểm người đoạt HC đồng Vương Gia Thụy (Trung Quốc), nhưng kém chỉ số phụ (103 so với 111).

Lại Lý Huynh (thứ hai từ trái sang) buồn khi đứng nhận giải cùng các kỳ thủ Trung Quốc ở nội dung cờ chớp, môn cờ tướng, Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần thứ nhất tại Trung tâm hội nghị triển lãm Suntec City, Singapore chiều 15/11/2025. Ảnh: Trần Ngọc Long

Ở cờ nhanh, Lý Huynh cũng chỉ thua một ván trước nhà vô địch Mạnh Phồn Duệ. Cờ chớp cũng tương tự, khi Doãn Thăng giành HC vàng với 16 điểm, từ 7 ván thắng, hai hòa, không thua.

Vương Vũ Bác giành HC bạc cờ chớp với 15 điểm. Trong khi, Phồn Duệ chỉ đứng thứ năm với 13 điểm.

Đại diện Việt Nam Hà Văn Tiến và Phan Nguyễn Công Minh bằng điểm Phồn Duệ, nhưng lần lượt xếp thứ sáu và bảy vì chỉ số phụ thấp hơn thần đồng Trung Quốc. Võ Minh Nhất đứng thứ chín (12 điểm), Tôn Thất Nhật Tân thứ 12 và Nguyễn Minh Nhật Quang thứ 14 (cùng 11 điểm).

Cả 6 huy chương cờ tướng được trao ở Đại hội đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc, phân bổ như sau:

Huy chương Cờ nhanh Cờ chớp Vàng Mạnh Phồn Duệ Doãn Thăng Bạc Vương Vũ Bác Vương Vũ Bác Đồng Doãn Thăng Vương Gia Thụy

Môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 không có nội dung cờ tiêu chuẩn, còn gọi là cờ chậm. Tại giải vô địch thế giới cuối tháng 9/2025, Lại Lý Huynh vượt qua Phồn Duệ và Doãn Thăng để lần đầu đăng quang, hoàn toàn nhờ cờ tiêu chuẩn.

Xuân Bình