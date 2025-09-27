Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới, phá thế độc tôn của Trung Quốc

Trung QuốcCầm quân đen nhưng Lại Lý Huynh thắng kỳ thủ chủ nhà Doãn Thắng trong trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 chiều 27/9, để giúp Việt Nam lần đầu vô địch.

Giải cờ tướng thế giới lần đầu được tổ chức năm 1990, thường diễn ra hai năm một lần, và Trung Quốc đã có đại diện vô địch cả 18 kỳ đầu tiên ở nội dung quan trọng nhất: cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Trong giai đoạn này, Việt Nam hai lần về nhì, với Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh 2023. Tuy nhiên, thế thống trị của Trung Quốc đã bị xóa bỏ chiều nay 27/9.

Doãn Thăng 20 tuổi, cầm quân đỏ, đi tiên và dùng chiến thuật hai pháo giữa (pháo đầu). Kỳ thủ Trung Quốc chiếm ưu thế thắng ở trung cuộc, do khóa được bộ xe và mã đen ở một góc, đồng thời bắt được đôi tượng. Đổi lại, Lý Huynh hơn ba tốt.

Tuy nhiên, Doãn Thăng mắc sai lầm nghiêm trọng ở giai đoạn cuối trung cuộc, để mất mã. Lý Huynh nhận ra ngay sai lầm của đối thủ và bắt mã.

Lại Lý Huynh tại giải cờ tướng thế giới 2025. Ảnh: TLKĐ

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng, vào chơi trận chung kết lúc 12h thứ Bảy 27/9, giờ Hà Nội. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí.

