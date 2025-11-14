Lại Lý Huynh thua thần đồng cờ tướng Trung Quốc vì mất trắng pháo

SingaporeThất bại trước thần đồng cờ tướng Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ, khiến ĐKVĐ thế giới Lại Lý Huynh chỉ đứng thứ tư nội dung cờ nhanh, Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025.

Lại Lý Huynh cầm quân đen, gặp Mạnh Phồn Duệ ở bàn một, vòng áp chót. Người thắng ván đó có khả năng cao sẽ vô địch. Ở tàn cuộc, Phồn Duệ có ưu thế tấn công, nhờ hơn một tốt, và các quân cơ động hơn. Lý Huynh phòng ngự tốt, bắt được một tốt của đối thủ, dù sau đó pháo bị ghim lại. Máy tính đánh giá cờ chỉ ưu nhẹ cho Đỏ, cho đến khi đại diện Việt Nam mắc sai lầm khó hiểu.

Thế cờ sau nước xe 2 bình 4 của Phồn Duệ (Đỏ), dọa bắt sĩ 6 của Lý Huynh (Đen). Nước cờ tốt nhất cho Đen là sĩ 6 tiến 5. Tuy nhiên, Lý Huynh lại đi sĩ 4 thoái 5.

Nước cờ này là sai lầm lớn, bởi sĩ lùi về khiến mã đỏ không còn bị chặn. Và nó có thể bắt pháo đen.

Sau khi bắt được pháo, Đỏ có ưu thế hơn một quân, với tốt cơ động.

Hai bên sau đó đổi xe và Phồn Duệ nhanh chóng điều mã và tốt xuống để thẳng ở tàn cuộc. Kết quả giúp Phồn Duệ giữ vững đỉnh bảng. Ở vòng cuối, thần đồng 17 tuổi hòa So Lut Chai (Hong Kong), kết quả đủ để giành HC vàng với tổng cộng 15 điểm sau 9 ván.

Lý Huynh thắng đồng hương Nguyễn Minh Nhật Quang ở ván cuối, nhưng không đủ để vào Top 3. Kỳ thủ số một Việt Nam xếp thứ tư với 13 điểm, từ năm ván thắng, ba hòa, một thua.

Lại Lý Huynh (trái) trước ván đấu với Mạnh Phồn Duệ ở vòng tám cờ nhanh, môn cờ tướng, Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần thứ nhất tại Trung tâm hội nghị triển lãm Suntec City, Singapore chiều 14/11/2025. Ảnh: Trần Ngọc Long

HC bạc và đồng cũng thuộc về hai kỳ thủ Trung Quốc, lần lượt là Vương Vũ Bác và Doãn Thăng, cùng 14 điểm.

Các kỳ thủ còn lại của Việt Nam là Phan Nguyễn Công Minh (13 điểm) xếp thứ năm, Hà Văn Tiến, Tôn Thất Nhật Tân, Võ Minh Nhất (12 điểm) lần lượt thứ chín, 10 và 14. Nhật Quang đứng thứ 17 với 11 điểm.

Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 13/11 đến 15/11, quy tụ năm môn thi đấu gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, bridge và xoay Rubik tốc độ.

Ở môn cờ tướng, vận động viên tranh tài hai nội dung: cờ nhanh với thời gian 15 phút cộng 10 giây mỗi nước (15+10), và cờ chớp 5 phút cộng 3 giây (5+3). Mỗi nội dung gồm chín vòng theo hệ Thụy Sĩ, tính tổng điểm để xác định nhà vô địch. Trường hợp bằng điểm, thứ hạng được phân định bằng các chỉ số phụ.

9 vòng đấu cờ chớp, môn cờ tướng sẽ diễn ra trong ngày mai 15/11, bắt đầu lúc 8h30, giờ Hà Nội.

Ở môn cờ vua, nội dung cờ nhanh, đại diện duy nhất của Việt Nam Lê Tuấn Minh dẫn đầu sau 7 ván, với 6,5 điểm. Kỳ thủ chủ nhà Tin Jingyao đứng thứ hai cũng với 6,5 điểm, nhưng chỉ số phụ thấp hơn Tuấn Minh. Hai kỳ thủ tiếp theo có 5,5 điểm là Đái Thường Nhân (Trung Quốc) và Susanto Megaranto (Indonesia). Nội dung cờ nhanh sẽ diễn ra hai ván cuối sáng 15/11.

Xuân Bình