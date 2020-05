Trung Quốc giải thích lý do ra luật an ninh Hong Kong

Luật an ninh mới được xem xét nhằm ngăn chặn nguy cơ Hong Kong bị biến thành "bàn đạp xâm nhập", theo Phó chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Vương Thần.

"Tính toán căn bản đằng sau dự luật là Bắc Kinh không cho phép Hong Kong bị biến thành bàn đạp để xâm nhập", Phó chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Vương Thần phát biểu trong phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) hôm nay, đề cập đến luật an ninh mới sắp được ban hành cho đặc khu Hong Kong.

Theo một tài liệu được lưu hành tại kỳ họp NPC hôm nay, luật an ninh mới sẽ ngăn ngừa, chặn đứng và trừng phạt những hành động ở Hong Kong đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Luật này cũng yêu cầu chính quyền đặc khu thành lập một cơ quan chuyên biệt để thi hành.

Ông Vương Thần phát biểu tại kỳ họp NPC hôm nay. Ảnh: Xinhua.

Ông Vương xác nhận luật an ninh Hong Kong sẽ cấm các hoạt động đòi ly khai, lật đổ cũng như sự can thiệp của nước ngoài và hành vi khủng bố trong thành phố. "Việc lợi dụng Hong Kong để xâm nhập và phá hoại đại lục phạm vào giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh đang cố gắng bảo vệ quyền pháp lý của cư dân Hong Kong với luật an ninh mới. "Việc ngăn chặn, vô hiệu hóa và trừng phạt những hành vi phạm tội thiểu số, gây tổn hại an ninh quốc gia đồng nghĩa với cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho an toàn tính mạng và tài sản của đa số người dân Hong Kong, cũng như các quyền và sự tự do cơ bản của họ", ông Vương nhấn mạnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định nước này sẽ "vận hành một cách toàn diện và chính xác mô hình 'một quốc gia, hai chế độ', cho phép người Hong Kong quản lý Hong Kong, người Macau quản lý Macau, với mức độ tự trị cao". Ông tuyên bố sẽ thiết lập hệ thống và cơ chế thực thi pháp luật hợp lý, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia tại hai đặc khu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu trước quốc hội tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: AFP.

NPC dự kiến bỏ phiếu nghị quyết vào cuối kỳ họp thường niên, có thể là ngày 28/5. Nếu được thông qua, nghị quyết được chuyển đến Ủy ban Thường vụ NPC để soạn thảo các điều khoản chi tiết của luật. Ủy ban này sẽ họp vào đầu tháng 6 và đây có thể là thời điểm sớm nhất luật an ninh cho Hong Kong được thông qua.

Nếu được thông qua, động thái mới của Trung Quốc đại lục sẽ đi ngược lại Điều 23 Luật Cơ bản năm 2003 của Hong Kong, yêu cầu chính quyền thành phố ban hành luật an ninh riêng để cấm hành vi làm phản, ly khai, xúi giục nổi loạn hoặc lật đổ. Một số nhà lập pháp Hong Kong lo ngại luật an ninh mới sẽ gây bất ổn tại đặc khu và giúp chính quyền trung ương tăng cường quyền kiểm soát tại Hong Kong.

Đề cập tới luật an ninh có thể sắp được ban hành tại Hong Kong, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông "không biết đó là gì, vì chưa ai biết", nhưng cam kết nếu điều đó xảy ra, Mỹ "sẽ phản ứng rất cứng rắn". Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ cho biết họ đang đề xuất dự luật trừng phạt các quan chức và thực thể Trung Quốc thực thi luật an ninh ở Hong Kong.

Ánh Ngọc (Theo SCMP, Bloomberg)