Trung Quốc dọa đáp trả Mỹ

Bắc Kinh cho rằng Washington sẽ chịu các biện pháp "phản công" khi hủy ưu đãi với Hong Kong và hạn chế visa của du học sinh Trung Quốc.

"Bất cứ lời nói, hành động nào phương hại đến lợi ích của Trung Quốc cũng sẽ bị phía Trung Quốc phản công", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, nhưng không đề cập chi tiết. Ông nói thêm rằng các biện pháp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc "can thiệp nghiêm trọng vấn đề nội bộ của Bắc Kinh và hủy hoại quan hệ Trung - Mỹ".

Ông Triệu chỉ trích quyết định của Washington về chấm dứt trạng thái đặc biệt của đặc khu hành chính Hong Kong, đồng thời gọi quyết định hạn chế visa với du học sinh Trung Quốc là "phân biệt chủng tộc", "áp bức chính trị".

Ông tuyên bố rằng cả hai nước sẽ được hưởng lợi từ hợp tác song phương, nhưng Bắc Kinh sẽ đáp trả kiên quyết những nỗ lực gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc, nhằm bảo vệ an ninh và sự phát triển của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 8/4. Ảnh: Reuters.

Các tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét hủy thị thực của hàng nghìn sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cho là liên hệ với quân đội ở Bắc Kinh. Nguồn tin cũng tiết lộ quan chức chính quyền Trump đã thảo luận về vấn đề này trong ba năm qua.

Quan hệ Washington - Bắc Kinh đang căng thẳng bởi nhiều vấn đề như thương mại, Covid-19 và tình hình Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/5 tuyên bố tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong, sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh với đặc khu.

Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng nếu Bắc Kinh đối xử với Hong Kong như cách họ đối xử với Trung Quốc đại lục, Mỹ không có cơ sở nào để đối xử khác biệt với Hong Kong.

Mai Lâm (Theo Reuters, AFP)