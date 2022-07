Trung Quốc để ngỏ hành động quân sự nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã "chuẩn bị nghiêm túc", không loại trừ hành động quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm đảo Đài Loan.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc đã phát cảnh báo kín đến Mỹ liên quan đến kế hoạch thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Ông Triệu không đề cập những phương án cụ thể khi phóng viên hỏi liệu Trung Quốc sẽ phản ứng bằng biện pháp ngoại giao hay quân sự, nhưng khẳng định Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi hậu quả nghiêm trọng gây ra bởi chuyến thăm. "Nếu Mỹ kiên quyết thực hiện kế hoạch, Trung Quốc sẽ có những biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ để đáp trả", quan chức Trung Quốc nói.

Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về phát biểu này.

Tiêm kích J-16 của Trung Quốc trong một lần áp sát đảo Đài Loan. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Tờ Financial Times hôm 23/7 dẫn 6 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cảnh báo của Bắc Kinh đến Washington lần này cứng rắn hơn nhiều so với những phát biểu công khai trước đây, trong đó giới chức Trung Quốc ám chỉ sẵn sàng hành động quân sự.

Các nguồn tin nhận định biện pháp quân sự của Trung Quốc có thể gồm ngăn bà Pelosi hạ cánh xuống đảo Đài Loan hoặc điều tiêm kích áp sát, cản trở máy bay quân sự chở bà đến hòn đảo. Nhà Trắng dường như cũng đánh giá liệu Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét biện pháp quân sự hay chỉ phát tín hiệu nhằm gây áp lực, buộc bà Pelosi hủy chuyến thăm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước dường như cũng đặt nghi vấn về chuyến thăm này. "Quân đội cho rằng đây không phải ý tưởng hay vào thời điểm này, tôi không rõ trạng thái của kế hoạch đó", ông nói với các phóng viên hôm 19/7.

Bài đăng trên Financial Times tuần trước cho biết bà Pelosi sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Đài Loan vào tháng 8. Nếu kế hoạch được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo trong 25 năm qua. Bà Pelosi cũng sẽ là nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ khi cựu chủ tịch Newt Gingrich tới đây năm 1997.

Người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan Joanne Ou nói không nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm.

Bà Pelosi hồi tháng 4 từng dự định thăm Đài Loan, nhưng chuyến đi bị hoãn sau khi bà có kết quả dương tính với Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi đó chỉ trích chuyến đi là "hành động khiêu khích ác ý". Đầu tháng này, ông Vương tiếp tục nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Washington không nên gửi bất kỳ tín hiệu nào ủng hộ "Đài Loan độc lập".

Eo biển Đài Loan và hòn đảo cùng tên. Đồ họa: CSIS.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây trở nên căng thẳng, khi quân đội Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống.

Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. Trung Quốc từng cảnh báo quan hệ giữa nước này với Mỹ "sẽ bị phá vỡ nếu không xử lý đúng cách vấn đề Đài Loan".

Vũ Anh (Theo Reuters)