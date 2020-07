Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'ăn cướp và bắt nạt'

Trung Quốc lên án Mỹ "can thiệp thô bạo" và gọi việc Trump chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hong Kong là "logic kẻ cướp và bắt nạt".

"Sự can thiệp phi lý và đe dọa không biết xấu hổ của Mỹ là loại logic kẻ cướp và hành vi bắt nạt. Không lực lượng bên ngoài nào có thể ngăn chặn quyết tâm và niềm tin của Trung Quốc để duy trì chủ quyền, an ninh quốc gia cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của Hong Kong", Văn phòng Liên lạc Hong Kong, cơ quan đại diện hàng đầu của chính phủ Trung Quốc tại thành phố, cho biết trong một tuyên bố đêm 15/7.

Theo tuyên bố này, lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không tác động đáng kể đến đặc khu hành chính và gây thiệt hại cho lợi ích của chính Mỹ.

Bên ngoài trụ sở Văn phòng Liên lạc Hong Kong hồi tháng 5. Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của Hong Kong. Hong Kong bây giờ được đối xử như Trung Quốc đại lục, không đặc quyền, không ưu đãi kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm.

Trump cũng ký ban hành Đạo luật Tự trị Hong Kong, được quốc hội thông qua hồi đầu tháng. Luật mới của Mỹ sẽ cho phép trừng phạt các quan chức Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong được cho là xâm phạm quyền tự trị của thành phố, đồng thời trừng phạt cả những ngân hàng thực hiện những giao dịch quan trọng với họ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với cá nhân, thực thể Mỹ. Chính quyền Hong Kong cũng ra tuyên bố ủng hộ chính phủ trung ương áp dụng các biện pháp trả đũa Mỹ.

Luật an ninh Hong Kong được ban hành ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Huyền Lê (Theo Reuters)