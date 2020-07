Trung Quốc chỉ trích Anh cho người Hong Kong nhập tịch

Trung Quốc tố Anh vi phạm luật quốc tế và can thiệp công việc nội bộ sau khi nước này công bố chính sách nhập tịch cho dân Hong Kong.

"Điều này thực sự đi ngược lại lời hứa của Anh, can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc và vi phạm luật quốc tế cũng như các quy tắc cơ bản trong điều chỉnh quan hệ quốc tế", đại sứ quán Trung Quốc tại London ra tuyên bố trên trang web hôm nay, sau khi chính phủ Anh công bố chính sách nhập tịch cho người Hong Kong.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ bày tỏ quan ngại sâu sắc cũng như phản đối mạnh mẽ động thái của Anh và chắc chắn sẽ sớm đưa ra biện pháp đáp trả. Bắc Kinh kêu gọi London lập tức "sửa sai" và ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong dưới mọi hình thức. "Sự can thiệp như vậy là tự bắn vào chân mình", đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo phía Trung Quốc, trong biên bản ghi nhớ giữa hai nước, Anh từng cam kết rõ rằng những người Hong Kong mang hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) sẽ không có quyền ở lại Anh lâu dài.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London, Anh. Ảnh: Telegraph.

Hộ chiếu hải ngoại Anh là trạng thái được luật Anh quy định từ năm 1987, cấp cho cư dân Hong Kong sinh trước thời điểm Anh bàn giao thành phố cho Bắc Kinh ngày 1/7/1997. Từ tháng 1/2021, ước tính 2,9 triệu người Hong Kong đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu hải ngoại Anh có thể nộp đơn xin tái định cư ở Anh, cùng với những người phụ thuộc.

Bộ Nội vụ Anh hôm 22/7 thông báo cư dân Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại Anh được miễn một số yêu cầu như làm các bài kiểm tra kỹ năng và thu nhập tối thiểu trong vài năm sống tại Anh trước khi xin nhập tịch.

Quan hệ Anh - Trung Quốc đang trở nên căng thẳng vì vấn đề liên quan Covid-19, tập đoàn Huawei và đặc biệt là luật an ninh Hong Kong. Anh hôm 20/7 thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ và áp lệnh cấm vũ khí với Hong Kong, môt tuần sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố cấm tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G tại nước này.

Giới chức Anh nhiều lần bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, lo ngại nó sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới sẽ củng cố sự phát triển của đặc khu, cũng như cảnh báo các nước không can thiệp vấn đề nội bộ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)