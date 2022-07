Trung Quốc cảnh báo Canada không can thiệp vào Hong Kong

Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Canada không can thiệp vào vấn đề Hong Kong, sau khi Ngoại trưởng Joly cho rằng quyền tự do tại đặc khu "bị hạn chế".

Trong thông cáo ngày 1/7, đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết "các lực lượng bên ngoài không nên đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm" về đặc khu hành chính Hong Kong.

"Cái gọi là mối quan hệ sâu sắc giữa Canada và Hong Kong không thể là lý do để Canada can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong", đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố. "Canada đã hành động vô ích khi bôi nhọ việc áp dụng thành công mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' và không thể can dự vào vấn đề của Hong Kong".

Đại sứ quán Trung Quốc cũng khẳng định nỗ lực này "sẽ không làm lay chuyển quyết tâm vững chắc của Trung Quốc trong thực hiện đầy đủ và chính xác mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' và bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc và cờ đặc khu hành chính Hong Kong tham gia lễ kỷ niệm ngày 1/7. Ảnh: SCMP.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Melanie Joly ngày 30/6 chỉ trích "quyền tự do ngôn luận và thể hiện hòa bình các quan điểm ở Hong Kong trong hai năm qua bị hạn chế", sau khi đặc khu áp dụng luật an ninh mới.

"Canada kêu gọi giới chức Trung Quốc và Hong Kong tuân thủ hoàn toàn khung hệ thống 'một quốc gia, hai chế độ' được quy định trong Luật Cơ bản của Hong Kong có hiệu lực từ 25 năm trước", bà Joly cho biết.

Ngoại trưởng Canada cho rằng mức độ tự chủ cao được quy định trong Luật Cơ bản của Hong Kong và cam kết của Trung Quốc "là điều cần thiết cho ổn định và thịnh vượng của Hong Kong, như họ đã cam kết năm 1997".

Bà Joly cũng khẳng định Canada "có quan hệ trực tiếp" với đặc khu. Khoảng 300.000 người Canada đang sống ở Hong Kong và hơn 100 công ty của nước này đặt văn phòng tại đây.

Trong lễ kỷ niệm 25 năm Anh trao trả Hong Kong ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mô hình "một quốc gia, hai chế độ' được 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ủng hộ, được chứng thực bởi người dân Hong Kong và Macau. "Không có lý do gì để thay đổi mô hình tốt đẹp như vậy, nó cần được ủng hộ lâu dài", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng nguyên tắc cơ bản của mô hình là bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, cũng như bảo đảm sự thịnh vượng, ổn định của Hong Kong. "Bất kỳ điều gì được chính quyền trung ương thực hiện là vì lợi ích của đất nước, Hong Kong và Macau, cũng như người dân", ông Tập khẳng định.

Lễ thượng cờ Hong Kong Lễ thượng cờ tại Trung tâm Hội nghị Wan Chai ở Hong Kong ngày 1/7. Video: Reuters.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP)