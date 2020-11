Trung Quốc buộc tội 12 người đào tẩu khỏi Hong Kong

Giới chức Trung Quốc cho biết sẽ buộc tội vượt biên trái phép với 12 người tìm cách đào tẩu khỏi Hong Kong bằng xuồng hồi tháng 8.

"Cuộc điều tra về 12 người Hong Kong bị phát hiện vượt biên trái phép đã hoàn tất", chính quyền quận Diêm Điền, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, cho biết hôm nay, thêm rằng 12 người này sẽ phải đối mặt cáo buộc tổ chức và vượt biên trái phép, có thể lĩnh án tù lên tới 7 năm.

Nhóm 12 người, trong đó tất cả đều phải đối mặt với cáo buộc liên quan biểu tình ở Hong Kong, bị hải cảnh Trung Quốc bắt cuối tháng 8 khi đang cố tìm cách trốn khỏi đặc khu. Nhóm này gồm 11 người đàn ông và một phụ nữ, trong đó người trẻ nhất là 16 tuổi.

Thân nhân 12 người đào tẩu Hong Kong tổ chức họp báo ở đặc khu hôm 12/9. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Hong Kong hồi tháng 9 cho biết đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ thân nhân 12 người. Tuy nhiên, đặc khu khẳng định không can thiệp sự việc cũng như hối thúc các gia đình nên tận dụng dịch vụ tư vấn pháp lý được cung cấp miễn phí.

Giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ, đồng thời kêu gọi các quan chức đại lục "đảm bảo đúng quy trình". Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/9 gọi nhóm người bị bắt là "các phần tử ly khai", phản bác cáo buộc của Mỹ rằng vụ bắt giữ là hành động "làm suy giảm nhân quyền".

Trước đó, người đàn ông Pun Ho-chiu, 31 tuổi, ở Hong Kong đã bị tuyên án 21 tháng tù vì ném trứng vào đồn cảnh sát. Đây được coi là bản án cứng rắn mới nhất tại đặc khu sau khi luật an ninh được thông qua.

Thẩm phán Winnie Lau hôm 26/11 cho biết dù "một quả trứng không phải vũ khí", nhưng hành vi ném vào đồn cảnh sát đã thể hiện sự "bất mãn" với lực lượng và làm suy yếu hành động thực thi pháp luật của các sĩ quan.

Tình hình Hong Kong trở nên căng thẳng sau khi luật an ninh mới được thông qua, trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)