Trúng gió méo mặt

Hòa BìnhCô gái 28 tuổi đi từ phòng đang bật điều hòa sang phòng không lạnh thì đột ngột tê mặt, méo lệch sang một bên.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khám hôm 6/11, bác sĩ chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh, điều trị phục hồi chức năng.

Trường hợp khác, người đàn ông 36 tuổi, về đến nhà trong đêm phát hiện tê bì vùng mặt, miệng méo, mắt một bên không nhắm được kín. Một phụ nữ 37 tuổi, nhập viện do méo miệng, tê bì, mất cảm giác một bên mặt sau một đêm ngủ dậy.

Bác sĩ Nguyễn Hải Anh, Phó khoa Y dược học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh thường gặp do tình trạng mạch nuôi của dây thần kinh bị co thắt dẫn đến thiếu máu cục bộ, phù nề, chèn ép vào dây thần kinh. 80% trường hợp điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đều có nguyên nhân chủ yếu do nhiễm lạnh hoặc thay đổi thời tiết đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Tuy nhiên, liệt dây thần kinh số 7 cũng là triệu chứng của nhiều bệnh lý sọ não khác như chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, u não, u dây thần kinh...

Triệu chứng điển hình của bệnh là hai bên mặt đột ngột mất cân đối, nửa mặt bên liệt bất động, mất hoặc mờ nếp nhăn trán. Mắt bên liệt nhắm không kín, miệng méo sang bên không liệt, góc mép miệng bị xệ xuống, chảy dãi hoặc nước một góc miệng, thức ăn hay đọng lại ở má bên liệt. Người bệnh không làm được các động tác phồng má, cười, chu môi, nhăn trán...

Liệt mặt, méo miệng do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu phát hiện và điều trị đúng cách trong giai đoạn vàng từ hai đến ba tuần, bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Trường hợp nhẹ hoặc điều trị sớm có thể hồi phục từ hai đến bốn tuần. Sau hơn một tháng kể từ khi có triệu chứng và không được điều trị đúng cách, bệnh có thể để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co kéo nửa mặt.

"Nguy hiểm nhất là bị viêm loét giác mạc do mắt không nhắm được, gây khô mắt, nhiễm trùng giác mạc dẫn đến viêm, loét giác mạc hoặc liệt cứng vĩnh viễn", bác sĩ cho biết. Bệnh này có khả năng tái phát.

Để phòng bệnh, mọi người cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ, tránh gió lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột. Phụ huynh cho bé mặc ấm, quấn khăn, đội mũ, chơi trong thời gian ngắn. Tránh ngồi nơi gió lùa, không tắm quá khuya, đi đường xa phải đeo kính bịt mặt, che ấm cả hàm, đeo khẩu trang.

Sau khi uống rượu bia, không nên đi ngoài trời lạnh hay tắm lạnh. Tập thể dục thường xuyên, ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Khi có các triệu chứng nghi ngờ bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Minh An