Trung Đông sau một tháng chiến sự

Xung đột Mỹ, Israel - Tehran bùng phát từ ngày 28/2 đã kéo dài tròn một tháng, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó có hơn 1.900 người ở Iran.
Trong ảnh là lực lượng cứu hộ Tehran đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt tại một tòa nhà bị phá hủy vì đòn không kích ngày 23/3.
Các mẫu tên lửa Iran tại một khu trưng bày phía bắc thủ đô Tehran ngày 24/3.
Mỹ và Israel tuyên bố đã gần như triệt hạ năng lực tên lửa của Iran. Tuy nhiên, trong 4 tuần qua, Tehran vẫn liên tục phóng các loại tên lửa đạn đạo, hành trình và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông, nhằm đáp trả những đòn không kích của đối phương.
Ngày 24/3, Iran phóng 7 đợt tên lửa trong chưa đầy 10 tiếng vào các mục tiêu ở Israel. Ít nhất 4 địa điểm tại thủ đô Tel Aviv trúng tên lửa, khiến 6 người bị thương.
Các đợt tập kích diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục không kích Iran, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và Iran rất muốn đạt được thỏa thuận", song không nêu tên cụ thể.
Giới chức Iran bác tin nước này đang đàm phán với Mỹ, khẳng định Tehran "không có ý định thương lượng".
Miri Kaftor, giáo viên yoga tại một phòng tập, đã quyết định tổ chức các lớp học tại bãi đậu xe ngầm làm nơi trú ẩn ở Tel Aviv.
Một số người Israel đã chuyển hoàn toàn xuống sống dưới lòng đất, do các khu dân cư nghèo thiếu hầm trú ẩn hoặc do gặp khó khăn đi lại.
Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển 20% nguồn cung dầu của thế giới, gần như tê liệt trong một tháng qua. Lưu lượng tàu giảm tới 95% so với trước xung đột, khi Iran tập kích gần 20 tàu đi qua khu vực này.
Giới chức Iran hôm 26/3 thông báo cho phép tàu của 5 "quốc gia thân thiện" gồm Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran cũng nhiều lần cảnh báo vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel, Mỹ cùng đồng minh.
Trước đó một ngày, Tehran dọa mở mặt trận mới, nhắm đến hoạt động vận tải qua Biển Đỏ nếu Mỹ mở chiến dịch trên bộ nhằm vào nước này.
Khói lửa bốc lên trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào cầu Qasmiya, Lebanon, nhằm ngăn Hezbollah chuyển vũ khí, quân tiếp viện vượt sông Litana xuống miền nam.
Một bé gái 6 tuổi ngồi bên trong lều tại một khu vực trú ẩn dọc bờ biển Beirut, Lebanon, ngày 26/3.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 24/3 cho biết quân đội nước này sẽ chiếm đóng khu vực kéo dài tới sông Litani ở miền nam Lebanon, nhằm tạo "vùng đệm phòng thủ". Con sông này cách biên giới hai nước khoảng 30 km.
Đây là lần đầu tiên Israel công khai ý định chiếm đóng vùng lãnh thổ rộng lớn tương đương gần 1/10 diện tích quốc gia láng giềng.
Một người đàn ông cầu nguyện trên vỉa hè thủ đô Baghdad, Iraq.
Sau khi chiến sự Mỹ, Israel - Iran bùng phát, các nhóm dân quân thân Tehran ở Iraq đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng của Washington, trong đó có đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các nhóm này để đáp trả.
Người dân khóc thương thân nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 24/3, tại Anbar, miền tây Iraq.
Cuộc không kích này khiến 7 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Iraq cáo buộc Mỹ thực hiện vụ không kích nhằm vào Lực lượng Tổng động viên (PMF), tập hợp những nhóm dân quân thân Iran nhưng hiện là một phần trong lực lượng vũ trang Iraq.
Trẻ em chơi đùa bên cạnh một mảnh vỡ tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống sân trường ở khu định cư Peduel, Bờ Tây.
Những cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ - Israel được cho là đã làm suy yếu phần nào khả năng trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran, nhưng chưa phá hủy được hoàn toàn năng lực tấn công tầm xa của nước này.
Một người đàn ông nằm rạp xuống đường trú ẩn khi còi không kích vang lên tại Kiryat Shmona, cảnh báo về rocket được nhóm Hezbollah ở Lebanon phóng về phía Israel.
Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)