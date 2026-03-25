Cuộc sống dưới lòng đất của người Israel giữa chiến sự với Iran

Ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ - Israel dường như không làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa, UAV của Iran. Chính phủ Israel thường xuyên nhắc nhở người dân tìm nơi trú ẩn vì hệ thống phòng thủ tên lửa không "kín kẽ tuyệt đối".
Trong ảnh là một phụ nữ mặc trang phục cô dâu, ngồi trên lưng một người đàn ông hóa trang thành rùa, trong một sự kiện dành cho người độc thân tại bãi đỗ xe ngầm dùng làm nơi trú ẩn ở thủ đô Tel Aviv hôm 17/3.
Mỗi khi có còi báo động hay tin nhắn cảnh báo từ điện thoại, người Israel đổ đến các hầm trú ẩn, biến bãi đậu xe ngầm, nhà ga tàu điện ngầm, tầng hầm thành những cộng đồng tạm thời.
Các hầm trú ẩn quy mô nhỏ nhanh chóng kín người trong 15-30 phút.
Cô dâu phải dừng buổi chụp ảnh cưới tại một công viên sau khi nghe thấy còi báo động tên lửa hôm 19/3. Cô sau đó chụp ảnh cùng gia đình trong hầm trú ẩn ở Ramat Gan.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến được lập trong một bãi đậu xe ngầm ở Ramat Gan hôm 17/3.
Đối với người Israel, tìm đến hầm trú ẩn đã trở thành phản ứng quen thuộc. Quốc gia này có một hệ thống rộng lớn các phòng an toàn tư nhân và hầm trú ẩn công cộng.
Các bệnh viện Israel cũng nhanh chóng thiết lập quy trình khẩn cấp dưới lòng đất trong những ngày đầu chiến sự với Iran.
Trong ảnh là y tá Israel thổi bóng, dỗ dành một bệnh nhi tại khu điều trị dã chiến bên dưới Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan ngày 17/3.
Người dân hóa trang cho lễ Purim của người Do Thái tổ chức tại một ga tàu điện ngầm ở Ramat Gan hôm 2/3.
"Điều quan trọng là chọn vui vẻ, hạnh phúc, bất kể chuyện gì xảy ra", Mariel Margulis, người dựng lều trong bãi đậu xe ngầm cùng vợ con, nói.
Tương tự Margulis, một số người đã chuyển hoàn toàn xuống sống dưới lòng đất, do các khu dân cư nghèo thiếu hầm trú ẩn hoặc do gặp khó khăn đi lại.
Bên dưới một bến xe buýt ở Tel Aviv, hàng chục gia đình chuyển đến sống trong lều. Nhiều người là dân di cư. Họ về nhà vài tiếng mỗi ngày để nấu ăn rồi mang thức ăn trở lại chia sẻ với những người khác.
Người dân Israel ngủ trong một ga tàu điện ngầm ở Ramat Gan ngày 12/3.
Miri Kaftor, giáo viên yoga tại một phòng tập, đã quyết định tổ chức các lớp học tại bãi đậu xe ngầm ở Tel Aviv ngày 17/3.
Người dân Israel mặc trang phục truyền thống Do Thái, cầu nguyện tại bãi đậu xe ngầm ở Tel Aviv trong dịp lễ Purim.
"Đây không phải điều kiện lý tưởng nhất. Chúng tôi quen với giáo đường của mình hơn, nhưng tại đây chúng tôi đang sát cánh với toàn thể người dân Israel", Gabi Grinshtain, chuyên gia môi trường 39 tuổi, nói.
Lều, đệm, thảm và đồ chơi trẻ em tại một góc bãi đỗ xe ngầm ở Tel Aviv hôm 12/3.
Chiến sự tới nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có 18 người ở Israel và khoảng 1.500 người ở Iran. Triển vọng đàm phán về lệnh ngừng bắn chưa thực sự rõ ràng.
Ngày 24/3, Iran phóng 7 đợt tên lửa trong chưa đầy 10 tiếng. Ít nhất 4 địa điểm tại thủ đô Tel Aviv trúng tên lửa, khiến 6 người bị thương.
Trẻ em chạy scooter khi gia đình trú ẩn qua đêm tại một bãi đậu xe ngầm ở Tel Aviv hôm 14/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây chuyển từ đe dọa tấn công sang tìm cách đàm phán với Iran. Diễn biến này đẩy Israel vào thế bị động. Tel Aviv cũng cho biết Washington đã không tham vấn trước.
Các chuyên nhận định Israel sẽ phải nỗ lực đảm bảo giải quyết lợi ích cốt lõi của mình trong một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.
Đức Trung (Theo AP, Times of Israel, Al Jazeera)