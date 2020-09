Trump xây hình tượng cứu nước Mỹ khỏi bạo lực

Việc khắc họa "nước Mỹ bạo lực" dường như trở thành trọng tâm mới trong chiến dịch tranh cử của Trump, giúp ông tạo hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter video được cho là đã bị cắt xén về cảnh ẩu đả giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tại Dallas, bang Texas, cùng hai video về một người biểu tình ở Portland, bang Oregon, chạy qua một đám cháy và hai chân bén lửa.

Người biểu tình bắt lửa ở Oregon Video người biểu tình bị bắt lửa tại Portland được Trump chia sẻ. Video: Twitter/Dan Scavino.

"Đó là những 'cuộc biểu tình ôn hòa' của phe Dân chủ. Thật bệnh hoạn!", Trump viết. Hôm 7/9, ông chủ Nhà Trắng tweet lại một bài đăng dự đoán tình trạng bất ổn chính trị "có thể dẫn tới sự trỗi dậy của các đội dân quân khắp đất nước".

Cùng ngày, Trump còn dẫn lại đoạn video những người biểu tình da màu ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, la hét vào các thực khách da trắng đang dùng bữa ngoài trời và đập phá bát đĩa. "Thật đáng hổ thẹn. Chưa từng thấy bất cứ chuyện nào như vậy. Mấy gã côn đồ!", ông viết. "Do sự lãnh đạo yếu kém và thảm hại của đảng Dân chủ, việc này đang diễn ra ở nhiều thành phố và bang mà họ điều hành".

Chiến lược tô đậm mối đe dọa mới từ tình trạng tội phạm và bạo lực trên đường phố của Trump dường như tương tự cách tiếp cận từng giúp ông nhận được sự ủng hộ hồi năm 2016, khi cảnh báo về "những kẻ hiếp dâm" đang vượt biên trái phép từ Mexico, hay việc ủng hộ quân đội Mỹ nhắm vào thân nhân của những phần tử Hồi giáo cực đoan, hành động có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi vận động tranh cử tại thành phố Winston Salem, bang Bắc Carolina, hôm 8/9. Ảnh: AFP.

Theo bình luận viên Michael Scherer của Washington Post, sự tập trung vào vấn đề bạo lực với mức độ chưa từng thấy như vậy giúp Trump thu hút sự chú ý của cử tri, khiến những cuộc vận động tranh cử của ông trở nên khó đoán và lôi kéo người xem. Chiến lược này còn tạo tiền đề cho Trump xây dựng hình ảnh một lãnh đạo mạnh mẽ, sẵn lòng đương đầu với các mối đe dọa trong và ngoài nước.

"Tổng thống đang thể hiện sự đấu tranh. Đó luôn là một điều tốt", Roger Stone, cựu cố vấn của Trump từng bị kết tội khai man, nhưng không phải ngồi tù nhờ được ông chủ Nhà Trắng giúp giảm án hồi tháng 7, cho biết. "Vấn đề pháp luật và trật tự thật sự giúp thúc đẩy sự ủng hộ dành cho Tổng thống, đồng thời thu hút những cử tri độc lập".

Trump ban đầu được cho là phân vân rằng các quảng cáo tranh cử nên tập trung vào ca ngợi cách ông ứng phó Covid-19, hay công kích đối thủ Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Cuối cùng, ông chọn phương án công kích mối quan hệ giữa Biden với Trung Quốc, cũng như những lần nhầm lẫn và quan điểm chính sách của cựu phó tổng thống.

Tuy nhiên, khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và phản đối bạo lực cảnh sát lan rộng khắp cả nước, dẫn đến những vụ bạo lực từ hồi tháng 5, chiến lược của Trump đã thay đổi. Hôm 9/7, Stephen Miller, cố vấn từng viết bài phát biểu nhận đề cử tổng thống năm 2016 cho Trump, cung cấp tài liệu nội bộ với nội dung xem xét thông điệp mà Trump sẽ hướng tới trong cú hích cuối cùng trước Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa.

Giải pháp của Miller, sau này cũng được Trump đưa vào các bài phát biểu và quảng cáo trong chiến dịch, là khắc họa Biden như một mối đe dọa cơ bản đối với sự an toàn của cộng đồng và người dân Mỹ.

"Không ai được an toàn trong nước Mỹ của Joe Biden. Ứng viên của đảng Dân chủ sẽ khiến nước Mỹ và người dân phải đầu hàng trước đám đông cánh tả côn đồ bạo lực, chấm dứt lối sống của người Mỹ", tài liệu có đoạn.

Bình luận viên Scherer chỉ ra rằng sự chuyển hướng chiến lược này nhằm "hồi sinh" thông điệp chính trị về năng lực kiểm soát tình hình của Trump, đồng thời đánh lạc hướng dư luận khỏi Covid-19, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đại dịch đã kéo giảm sự ủng hộ với Tổng thống Mỹ.

"Bạn thực sự không thể nói với mọi người rằng không có cuộc khủng hoảng Covid-19 nào, bởi họ đều bị đại dịch bao vây. Điều duy nhất bạn có thể làm là lớn tiếng hơn về một điều gì đó khác", Matthew Baum, nhà khoa học chính trị tại Đại học Harvard, Mỹ, cho biết. "Không nhất thiết phải thuyết phục mọi người. Tất cả những gì cần làm là lôi kéo họ nhìn theo hướng bạn muốn thay vì một phía khác".

Biden cũng nhiều lần cảnh báo rằng Trump đang cố gắng đánh lạc hướng người Mỹ khỏi sự thiếu năng lực của ông khi giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế và những mối quan hệ sắc tộc mà đất nước đang đối mặt.

"Thông điệp của Trump là cả đất nước đang chìm trong biển lửa. Mọi thứ đều đang bùng cháy. Luật pháp và trật tự. Lý do là ông ấy không muốn nói về bất cứ điều gì liên quan đến những việc ông ấy chưa làm được", Biden phát biểu trong cuộc họp báo hôm 4/9 tại Wilmington, bang Delaware.

Cựu phó tổng thống Mỹ còn chế giễu nỗ lực của Trump trong việc biến ông thành người chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực đường phố. "Trông tôi có giống người sẽ mềm mỏng với những kẻ bạo loạn không? Tôi muốn một nước Mỹ an toàn, an toàn trước Covid-19, an toàn trước nạn tội phạm và cướp bóc, cũng như những cảnh sát tồi tệ. Hãy để tôi nói thẳng ra, là an toàn khỏi 4 năm nữa dưới thời Donald Trump", Biden cho hay.

Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết Tổng thống đang tập trung giúp đỡ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực. "Những kẻ bạo động đó đang phá hủy thành quả cả đời của các chủ doanh nghiệp da màu, gốc Tây Ban Nha và châu Á. Chúng phải dừng lại", Murtaugh tuyên bố.

Tuy nhiên, bình luận viên Scherer bày tỏ lo ngại về chiến lược mới của Trump, ở chỗ những thông tin Tổng thống đưa ra là sự pha trộn giữa sự kiện thực tế và các giả thuyết không có bằng chứng.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News gần đây, Trump cho biết "những kẻ bạo loạn, vô chính phủ, kích động công chúng, cướp bóc" đang di chuyển khắp đất nước trên các chuyến bay thương mại để phá hoại, nói thêm rằng họ nhận tài trợ "từ những kẻ hoạt động trong bóng tối mà bạn chưa bao giờ biết tới", nhưng không nêu bằng chứng.

Tổng thống Mỹ còn tuyên bố những hành động liên bang do ông thúc đẩy, với giải pháp cứng rắn và giúp cơ quan hành pháp tái kiểm soát tình hình, đã giúp quét sạch những người biểu tình bạo lực khỏi đường phố. Trong chuyến thăm Kenosha, bang Wisconsin, hôm 1/9, Trump cũng nói rằng việc ông thúc giục triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đã cứu thành phố khỏi tình trạng bạo loạn nghiêm trọng hơn, sau vụ cảnh sát bắn người đàn ông da màu Jacob Blake trước mặt ba con.

Kết quả thăm dò dư luận về phong trào "Mạng sống người da màu quan trọng" đã có sự thay đổi. Làn sóng biểu tình này ban đầu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng sau vụ George Floyd, người đàn ông da màu tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5.

Tuy nhiên, theo khảo sát gần đây của Đại học Luật Marquette, sự ủng hộ đối với phong trào tại bang Wisconsin đã giảm từ 59% xuống 49% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8.

Trong khi đó, Biden vẫn tiếp tục dẫn trước Trump trong các cuộc khảo sát quốc gia về câu hỏi ứng viên nào sẽ giúp đất nước an toàn hơn. Theo kết quả thăm dò gần đây của Đại học Quinnipiac, 50% số người tham gia cho biết Trump khiến họ cảm thấy ít an toàn hơn, trong khi chỉ 35% cảm thấy an toàn hơn.

Đối với Biden, 42% cử tri bày tỏ cảm giác yên tâm hơn nếu ông đắc cử tổng thống, trong khi 40% cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn.

Ánh Ngọc (Theo Washington Post)