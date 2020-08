Trump từng viết thư chúc mừng Putin là 'Nhân vật của năm'

Trump năm 2007 viết thư cho để bày tỏ lòng hâm mộ và chúc mừng Tổng thống Nga được vinh danh "Nhân vật của năm" trên tạp chí Time.

Báo cáo gần 1.000 trang do Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy Donald Trump từng viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2007, khi ông còn là một doanh nhân và chưa tham gia chính trị.

"Kính gửi Tổng thống Putin. Chúc mừng ngài đã được tạp chí Time vinh danh là 'Người đàn ông của năm', ngài chắc chắn xứng đáng với danh hiệu này", Trump bày tỏ trong bức thư đánh máy. Tuy nhiên, ông dường như bị nhầm danh hiệu của tạp chí Time, vốn chỉ vinh danh "Nhân vật của năm". Danh hiệu này được Time trao cho Putin năm 2007.

Bản scan bức thư Trump gửi cho Putin năm 2007. Ảnh: Forbes.

"Chắc ngài cũng nghe nói, tôi là một người rất hâm mộ lớn ngài. Xin hãy bảo trọng. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với ngài. Trân trọng. Donald J. Trump", bức thư viết. Trump còn dùng bút gạch chân dòng chữ "Tôi là người rất hâm mộ ngài", sau đó ký tên bằng bút dạ cỡ lớn, phong cách ông vẫn duy trì cho đến hiện nay.

Từ khi còn là một doanh nhân, Trump đã rất quan tâm tới Nga, nơi ông từng theo đuổi một số dự án tiềm năng. "Ý tưởng bắt đầu khi tôi ngồi cạnh đại sứ Liên Xô Yuri Dubinin trong một bữa tiệc trưa", Trump cho biết trong cuốn sách bán chạy "The Art of the Deal" năm 1987. Khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, Trump vẫn theo đuổi một dự án bất động sản ở Moskva.

Trump cũng bày tỏ quan tâm đến danh hiệu "Nhân vật của năm" của tạp chí Time. Năm 2015, khi chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đang thu hút sự chú ý của các tờ báo lớn tại Mỹ, Trump từng phàn nàn việc Time chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm".

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Trump bắt tay tại Hội nghị thượng đỉnh G20, tổ chức ở Osaka, Nhật Bản, tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã nói với các bạn rằng Tạp chí Time sẽ không bao giờ chọn tôi là nhân vật của năm mặc dù là được nhiều người yêu thích. Họ đã chọn người đang hủy hoại nước Đức", Trump đăng Twitter vào thời điểm đó.

Năm 2016, khi được Time bầu chọn là "Nhân vật của năm", Tổng thống Trump "cảm ơn" và cho rằng đây là "một vinh dự lớn". Nhưng chỉ một năm sau đó, ông lại tuyên bố tạp chí này khiến ông thất vọng. "Time đã gọi điện thông báo rằng tôi có thể được vinh danh là 'Nhân vật của năm' giống năm ngoái, nhưng tôi sẽ phải đồng ý phỏng vấn và một buổi chụp ảnh. Tôi nói có lẽ không cần và từ chối. Dù sao cũng xin cảm ơn", Trump viết.

Truyền thống bình chọn "Nhân vật của năm" được Time khởi xướng từ năm 1927, khi các biên tập viên của tờ tạp chí này trăn trở tìm cách có những câu chuyện hấp dẫn người đọc trong một tuần lễ "đói" tin tức. Danh hiệu "Nhân vật của năm" được Time trao cho người được đánh giá là có ảnh hưởng lớn nhất trong năm, cả theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Mai Lâm (Theo Forbes)