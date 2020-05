Trump: Trung Quốc đang đổ lỗi cho tất cả các bên

Trump nói Trung Quốc đổ lỗi cho các bên khác về Covid-19 và "sự kém cỏi của Trung Quốc đã giết người hàng loạt toàn cầu".

"Một số gã khùng ở Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho tất cả mọi bên trừ Trung Quốc về loại virus đã giết hàng trăm nghìn người. Hãy giải thích cho những gã ngốc này rằng không gì có gì khác ngoài sự kém cỏi của Trung Quốc đã giết người hàng loạt toàn cầu!", Trump viết trên Twitter ngày 20/5.

Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 19/5. Ảnh: AFP.

Ông đưa ra bình luận sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 19/5 cho rằng Mỹ đang cố gắng bôi nhọ và đổ lỗi cho Trung Quốc để "tung hỏa mù" khi chính Washington đã xử lý dịch yếu kém.

Chính quyền Trump ngày càng gia tăng chỉ trích cách Trung Quốc xử lý ở giai đoạn đầu dịch bùng phát, cáo buộc Bắc Kinh thiếu minh bạch và còn gọi WHO là "con rối của Trung Quốc". Theo mốc thời gian WHO công bố, Trung Quốc lần đầu báo cáo bệnh viêm phổi lạ vào ngày 31/12/2019 và xác nhận virus lây từ người sang người vào 20/1, ba ngày trước khi phong tỏa Vũ Hán. WHO tuyên bố Covid-19 là "tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu" vào ngày 30/1 và Mỹ bắt đầu cấm người từ Trung Quốc nhập cảnh vài ngày sau đó.

Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây thúc đẩy giả thuyết nCoV bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán. Cộng đồng tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết này nhưng họ cho rằng nCoV không phải là virus nhân tạo hoặc biến đổi gene. Trong khi đó, Viện Virus học Vũ Hán bác bỏ giả thuyết. Bắc Kinh khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không thể chứng minh nCoV lọt từ phòng thí nghiệm bởi ông "không có bất kỳ bằng chứng nào".

Các nước thành viên WHO hôm 19/5 thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về những biện pháp ứng phó Covid-19 của tổ chức này. Nghị quyết cho hay cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, nghị quyết không ràng buộc và đề cập cụ thể đến quốc gia nào. Về nguồn gốc của nCoV, nghị quyết kêu gọi WHO giúp điều tra "nguồn gốc của virus, cũng như con đường lây lan sang người".

Covid-19 xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 5 triệu người nhiễm, gần 326.000 người tử vong và khoảng hai triệu người bình phục.

Phương Vũ