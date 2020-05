Trump gọi WHO là 'con rối của Trung Quốc'

Tổng thống Mỹ công kích và gọi WHO là "con rối" của Trung Quốc, cho biết ông đang xem xét cắt giảm hoặc hủy bỏ tài trợ của Mỹ.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là con rối của Trung Quốc, họ lấy Trung Quốc làm trung tâm để làm cho nước này tốt đẹp hơn. Họ đã cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên tồi tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng hôm 18/5.

Theo Trump, Mỹ cấp ngân sách cho WHO khoảng 450 triệu USD mỗi năm, là nước đóng góp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Chính phủ của ông đang lên kế hoạch cắt giảm tài trợ bởi "không được đối xử đúng mức".

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh Trung Quốc chỉ tài trợ khoảng 40 triệu USD mỗi năm. "Có ý kiến cho rằng nên giảm từ 450 triệu USD xuống còn 40 triệu USD, nhưng một số người nghĩ con số đó vẫn quá nhiều", Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18/5. Ảnh: AFP.

Bình luận được đưa ra khi WHO tổ chức hội nghị trực tuyến thường niên đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát ởTrung Quốc và lan ra toàn cầu, gây gián đoạn kinh tế và khiến gần 320.000 người chết, trong đó gần một phần ba ở Mỹ.

Những năm gần đây, WHO nhận được tiền từ Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Hầu hết số tiền được sử dụng để thực hiện các chiến dịch loại bỏ bệnh bại liệt và hỗ trợ y tế, dinh dưỡng cho châu Phi.

Tuy nhiên, Trump hôm 14/4 tuyên bố dừng cấp ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này thông đồng với Trung Quốc, che giấu tính nghiêm trọng của Covid-19 ở Trung Quốc, khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại.

Cả WHO và Trung Quốc đều bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu và kịp thời thông báo cho các nước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 18/5 cũng cáo buộc WHO không mời Đài Loan dự cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của WHO, vì sức ép từ Trung Quốc. Đài Loan cũng thể hiện sự bất mãn vì cho rằng WHO "chịu áp lực từ Trung Quốc".

Huyền Lê (Theo AFP)