Trung Quốc tố Trump 'né tránh trách nhiệm' với WHO

Trung Quốc cáo buộc Trump không làm tròn trách nhiệm với WHO sau khi ông đe dọa cắt ngân sách vĩnh viễn và rút khỏi tổ chức này.

"Mỹ chỉ tìm cách biến Trung Quốc thành chủ đề để trốn tránh trách nhiệm và mặc cả về nghĩa vụ quốc tế của mình đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là một tính toán sai lầm và Mỹ đã chọn sai mục tiêu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Tuyên bố được ông Triệu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã gửi "tối hậu thư" tới Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dọa cắt ngân sách vĩnh viễn cũng như xem lại tư cách thành viên nếu tổ chức này không cam kết "cải thiện đáng kể" trong 30 ngày.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lá thư của Trump đầy những "có lẽ", "chắc là" nhằm bôi nhọ nỗ lực chống Covid-19 của Trung Quốc.

Ông Triệu nói thêm Mỹ đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý khỏi "sự phòng ngừa và kiểm soát dịch kém hiệu quả" của chính họ trước Covid-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ "ngừng đổ lỗi" và tập trung vào ngăn chặn Covid-19.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 8/4. Ảnh: AFP.

Ông chủ Nhà Trắng gần đây liên tục công kích WHO về Covid-19, đại dịch toàn cầu đã khiến hơn 4,9 triệu người nhiễm và hơn 320.000 người chết. Trump hôm 14/4 tuyên bố dừng cấp ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này "thông đồng" với Trung Quốc, che giấu tính nghiêm trọng của Covid-19, khiến nhiều nước lãng phí thời gian ứng phó dịch.

Tổng thống Mỹ cũng công kích và gọi WHO là "con rối" của Trung Quốc. WHO và Trung Quốc đều bác cáo buộc của Mỹ, khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu và kịp thời thông báo về đại dịch cho các nước.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, sau khi khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và gần 92.000 người chết do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo AFP)