Trump tính cắt ngay tài trợ cho WHO

Chính quyền Trump muốn cắt luôn tiền cho WHO và chuyển sang các khoản đóng góp khác cho Liên Hợp Quốc, trước khi rời khỏi tổ chức vào tháng 7/2021.

Chính phủ Mỹ hồi tháng 7 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc tổ chức này "thân" Trung Quốc và không ngăn được Covid-19.

Tuy nhiên, quyết định rời WHO của chính phủ Mỹ sẽ không có hiệu lực cho tới tháng 7 năm sau, do đó nước này vẫn phải duy trì các khoản đóng góp tài chính tới thời điểm trên. Khi thông báo rút khỏi WHO, Mỹ cho biết đã thanh toán phí đóng góp đợt đầu trị giá 58 triệu USD và còn nợ khoản đóng góp 62 triệu USD đợt hai.

Nerissa Cook, phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các tổ chức quốc tế, hôm 2/9 cho biết các khoản phí đóng góp cho WHO, cũng như khoản nợ 18 triệu USD từ năm trước, sẽ được chuyển sang Liên Hợp Quốc để đóng các khoản phí khác của tổ chức này thay vì chuyển tới WHO. Cook từ chối tiết lộ thêm chi tiết kế hoạch.

Các thành viên đảng Dân chủ trong quốc hội đã phản đối động thái cắt giảm hoặc chuyển hướng nguồn kinh phí đóng góp cho WHO. Họ cáo buộc đây là động thái vi phạm nghị quyết chung giữa chính phủ và quốc hội Mỹ vào thời điểm nước này gia nhập WHO năm 1948.

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 18/5. Ảnh: Reuters.

"Theo hiểu biết của chúng tôi về nghị quyết, nếu Mỹ quyết định rời đi, phải một năm sau điều này mới có hiệu lực. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta phải trả những gì đang nợ, gồm khoản đóng góp chưa thanh toán từ năm 2019, 2020 và ít nhất một phần của 2021", Tim Rieser, trợ lý chính sách đối ngoại của Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy, cho biết.

Rieser nói thêm chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ diễn giải nghị quyết theo cách khiến họ không phải tuân theo quy định và sau đó dẫn tới các cuộc tranh luận.

"Thượng nghị sĩ Leahy và mọi chuyên gia y tế thế giới đều tin rằng đây là quyết định cực kỳ thiển cận cũng như sai thời điểm, do Tổng thống cố gắng đổ lỗi cho những người khác vì chính quyền của ông ta xử lý đại dịch tệ hại", Rieser khẳng định.

Chính quyền Mỹ hôm 1/9 cho biết họ sẽ không tham gia vào nỗ lực quốc tế do WHO dẫn dắt để phát triển vaccine Covid-19. Mỹ cũng bác những lo ngại của WHO về kế hoạch phân phối vaccine của họ trước khi hoàn thành đầy đủ các giai đoạn thử nghiệm.

Washington dự kiến thông báo trong vài tháng tới về việc triệu các chuyên gia y tế Mỹ từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đang phục cho tại trụ sở WHO ở Geneva cùng các văn phòng khu vực, về nước.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)