Đức, Pháp bỏ đàm phán cải cách WHO

"Không ai muốn bị lôi vào tiến trình cải cách với lộ trình hướng dẫn từ một quốc gia vừa mới tuyên bố rút khỏi WHO", một quan chức cấp cao châu Âu, người tham gia vào các cuộc đàm phán, cho biết hôm 7/8.

Các quan chức thạo tin nói thêm, chính phủ các nước châu Âu cũng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về đại dịch Covid-19, song không quá kịch liệt như Mỹ. Việc Paris và Berlin rời cuộc đàm phán cải tổ WHO được cho là xuất phát từ những căng thẳng khi Washington nỗ lực chi phối các cuộc thảo luận.

Người phát ngôn cho chính phủ Đức, Pháp hiện từ chối bình luận thông tin. Tuy nhiên, Bộ Y tế Pháp cho biết Mỹ không nên dẫn dắt quá trình cải cách WHO sau khi tuyên bố rời khỏi tổ chức này.

Các cuộc đàm phán về cải cách WHO bắt đầu khoảng 4 tháng trước. Đã có gần 20 cuộc điện đàm giữa các bộ trưởng y tế G7 cùng hàng chục cuộc gặp của các nhà ngoại giao và các quan chức khác.

Các quan chức Mỹ chưa tiết lộ Washington đã tìm kiếm những cải cách nào cho WHO. Tuy nhiên, một lộ trình cải cách do Washington đề xuất đã bị nhiều đồng minh cho là "chỉ trích thái quá" và một quan chức châu Âu tham gia đàm phán cũng mô tả nó là "thô lỗ".

Mỹ thông báo sẽ rời WHO vào ngày 6/7/2021. Nước này cũng cam kết thanh toán mọi khoản tiền đã cam kết trước ngày ấn định rời đi. Theo hồ sơ do WHO cung cấp, Mỹ còn nợ hơn 99 triệu USD tiền cam kết viện trợ.

Nhiều nước cũng phản đối quyết định rút khỏi WHO của Mỹ, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng khả năng ứng phó Covid-19 của thế giới và tác động nghiêm trọng tới các nước đang phát triển vốn đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế.

