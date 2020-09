Mỹ không tham gia sáng kiến vaccine của WHO

Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ không tham gia một sáng kiến toàn cầu nhằm phát triển, sản xuất và phân phối công bằng vaccine do WHO dẫn đầu.

Hơn 170 quốc gia đang đàm phán để tham gia Cơ sở Tiếp cận Toàn cầu Vaccine Covid-19 (Covax) nhằm tăng tốc độ phát triển vaccine, đảm bảo liều lượng cho tất cả quốc gia và phân phối chúng đến những nhóm dân số có nguy cơ cao nhất.

Kế hoạch do WHO, Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Sẵn sàng Đối phó Dịch bệnh và liên minh vaccine Gavi đồng dẫn đầu, được các đồng minh truyền thống của Mỹ, bao gồm Nhật Bản, Đức và Ủy ban châu Âu ủng hộ.

Một loại vaccine Covid-19 tiềm năng tại phòng thí nghiệm Novavax ở Maryland, Mỹ hồi tháng ba. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ không tham gia, một phần vì Nhà Trắng không muốn làm việc với WHO. "Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo chúng ta sẽ đánh bại loại virus này, nhưng không bị hạn chế bởi các tổ chức đa phương chịu ảnh hưởng bởi WHO mục ruỗng và Trung Quốc", phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere nói tại Washington ngày 1/9.

Một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết một số quan chức gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã bày tỏ quan tâm đến Covax nhưng cuối cùng bị bác bỏ ý kiến. Các quan chức khác tin rằng Mỹ đủ có đủ vaccine tiềm năng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng để họ có thể "đi một mình".

"Mỹ đang đánh một canh bạc lớn khi thực hiện chiến lược đi một mình", Lawrence Gostin, giáo sư luật y tế toàn cầu tại Đại học Georgetown, nói.

Khi Covid-19 mới bùng phát, Trump ca ngợi Trung Quốc và WHO rằng họ đã xử lý được ổ dịch. Nhưng khi cuộc khủng hoảng ngày càng tăng nhiệt ở Mỹ, ông cáo buộc WHO thông đồng với Trung Quốc, che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19, khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại. Cả WHO và Trung Quốc đều bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu và kịp thời thông báo cho các nước.

Hồi tháng 4, Mỹ tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO. Trump hôm 7/7 khởi động quá trình rút Mỹ khỏi WHO và quyết định này sẽ có hiệu lực sau đó một năm.

Phương Vũ (Theo Washington Post)