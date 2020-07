Trump sắp hành động với TikTok

Chính quyền Trump đang nghiên cứu mối đe dọa an ninh quốc gia từ các ứng dụng Trung Quốc như TikTok và sẽ hành động trong vài tuần tới.

"Một vài quan chức chính quyền đang xem xét rủi ro về an ninh quốc gia liên quan đến TikTok, WeChat và những ứng dụng khác có khả năng làm lộ an ninh quốc gia, đặc biệt liên quan tới việc đối thủ nước ngoài thu thập thông tin công dân Mỹ", Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trả lời các phóng viên khi trên đường từ Georgia tới thủ đô Washington hôm 15/7.

Meadows nói ông không biết liệu có "hạn chót" để chính quyền đưa ra các hành động chống lại các ứng dụng Trung Quốc hay không, song cho biết thêm họ sẽ hành động trong vài tuần, không tới vài tháng.

Chủ sở hữu TikTok và WeChat hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows tại Oxon Hill hôm 27/2. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của Meadows được đưa ra khi TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance, công ty có trụ sở ở Trung Quốc, lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền Trump trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng căng thẳng vì vấn đề Covid-19, Đài Loan, luật an ninh Hong Kong và Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tuần cho biết nước này đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia. Phó tổng thống Mike Pence cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn với các thực thể Trung Quốc đe dọa an ninh, trong đó có TikTok.

Quan chức Mỹ luôn tỏ ra lo ngại về TikTok trong vấn đề an ninh quốc gia. Họ cho rằng luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước phải "hỗ trợ và hợp tác" với các cơ quan an ninh, tình báo của nước này. Tuy nhiên, TikTok nhiều lần khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa từng yêu cầu chia sẻ thông tin người dùng và ngay cả khi được yêu cầu, họ cũng không làm như vậy.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)