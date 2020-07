Trump cân nhắc cấm TikTok

Trump cho biết ông đang xem xét việc cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok như một cách để trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19.

"Đó là điều chúng tôi đang xem xét", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên TV ngày 7/7, khi được hỏi về khả năng cấm ứng dụng.

"Đó là một doanh nghiệp lớn. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với Trung Quốc với loại virus này, những gì họ đã gây ra cho đất nước này và toàn thế giới thật đáng hổ thẹn", Trump nói và cho biết cấm TikTok là "một trong nhiều lựa chọn" mà ông đang xem xét chống lại Trung Quốc.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

"Bình luận của một số chính trị gia Mỹ hoàn toàn vô căn cứ và là hành vi bôi nhọ hiểm độc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 8/7 nói trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh, khi được hỏi về phát ngôn của Trump về TikTok và vai trò của Trung Quốc trong đại dịch.

"Chính quyền Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác ở nước ngoài trên cơ sở luật pháp và đồng thuận", ông Triệu nói thêm.

Hôm 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm TikTok. Pompeo cáo buộc TikTok chia sẻ thông tin người dùng với chính phủ Trung Quốc.

Nhiều nghị sĩ Mỹ luôn tỏ ra lo ngại về TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance, công ty có trụ sở ở Trung Quốc, đối với vấn đề an ninh quốc gia. Họ e ngại luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước phải "hỗ trợ và hợp tác" với các cơ quan an ninh, tình báo của nước này khi có yêu cầu. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 7/7 khẳng định nước này sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn với các thực thể Trung Quốc đe dọa an ninh, bao gồm TikTok.

Tuy nhiên, đại diện TikTok nhiều lần khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu quyền truy cập vào bất cứ dữ liệu của người dùng nào và ngay cả khi được yêu cầu, công ty này cũng không chia sẻ dữ liệu. Họ nhấn mạnh TikTok có giám đốc điều hành là người Mỹ.

TikTok là ứng dụng mạng xã hội ra mắt năm 2016, đã được tải xuống hơn hai tỷ lượt trên toàn thế giới. Ứng dụng này cho phép người dùng tạo ra các clip ngắn, thường có hiệu ứng và nhạc nền hấp dẫn, mang tính giải trí cao. TikTok có khoảng 110 triệu người dùng ở Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Trung xuống mức thấp nhất trong nhiều năm kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mỹ. Chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc không minh bạch, ảnh hưởng tới công tác chống dịch của nước khác. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.

